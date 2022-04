Ricette del medico via sms, arriva la proroga fino alla fine dell’anno Secondo un’ordinanza della Protezione civile fino alla fine dell’anno i medici potranno inviare ai pazienti il promemoria delle ricette via mail, sms, whatsapp o anche al telefono.

A cura di Giacomo Andreoli

Fino alla fine dell'anno i medici potranno inviare ai pazienti il promemoria delle ricette via mail, sms, whatsapp o anche al telefono. A prevederlo è un'ordinanza della Protezione civile. Questa si è resa necessaria perché per ora il sistema di invio del promemoria delle ricette in forma non cartacea non è ancora a regime. Ad oggi, quindi, quando il medico prescrittore genera la ricetta elettronica, il paziente può chiedere il rilascio del promemoria e acquisire il numero di ricetta elettronica: trasmettendo il promemoria in allegato al messaggio di posta elettronica; comunicando con sms o applicazioni come whatsapp il numero della ricetta; parlando al telefono con lo stesso medico.

Fino al 31 dicembre 2022, poi, l'assistito che riceve la ricetta elettronica farmaceutica dal medico, può inoltrarne gli estremi alla farmacia che ha scelto. Bisogna individuare la farmacia e comunicare i dati della ricetta elettronica assieme al codice fiscale, presente sulla tessera sanitaria. Questo passaggio può essere fatto tramite mail, inviando in allegato il promemoria o riferendo il numero di ricetta elettronica mostrando il codice fiscale. Altrimenti si possono comunicare i dati tramite sms o applicazione di messaggistica. Ultima possibilità è comunicare il numero di ricetta dettato al telefono dal medico assieme al codice fiscale a cui risulta intestata la ricetta.

Sarà poi la farmacia ha impostare la ricetta elettronica nello stato di "presa in carico", provvedendo alla consegna dei farmaci. Quando è possibile la farmacia fa recapitare i medicinali all'indirizzo che la persona ha richiesto in fase di richiesta telematica.