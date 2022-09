Ricatti hard agli anziani per non pubblicare foto dei loro incontri, condannata la badante Cleopatra Condannata in via definitiva la badante che aveva estorto del denaro a un anziano minacciando di pubblicare foto dei loro incontri privati online. L’uomo è intanto deceduto mentre la donna dovrà scontare tre anni di carcere.

A cura di Chiara Ammendola

Una condanna a tre anni e quattro mesi di carcere oltre al pagamento di tremila euro di spese processuali. Si conclude così la storia di Cleopatra Valentina Vasile, 48 anni, accusata di estorsione ai danni di un uomo di 88 anni residente nel Veronese. La donna è stata riconosciuta colpevole in via definitiva di aver ricattato l'anziano chiedendogli dei soldi per non pubblicare online le foto dei loro incontri privati.

La vittima del raggiro intanto è deceduta ma non si era mai costituita parte civile nel processo a quella donna che si era proposta a lui come badante. I due si erano infatti conosciuti nel 2016 quando l'uomo aveva risposto a un annuncio di lavoro della donna: durante il loro incontro però i due avevano consumato un rapporto sessuale associato anche a pratiche sadomaso. Il tutto era stato immortalato in alcuni scatti dalla 48enne che li aveva poi pubblicati su un sito d'incontri.

A quel punto la stessa donna aveva iniziato a ricattare l'anziano chiedendogli dei soldi per rimuovere le foto. L'uomo, realizzato che quel loro incontro altro non era stato che il preludio a una truffa, si era rivolto alla forze dell'ordine organizzando con loro una trappola per Cleopatra. Durante l'incontro fissato per consegnarle il denaro da lei richiesto, circa 650 euro, la donna era stata arrestata infatti dai carabinieri di Verona cin flagranza di reato. Il processo si è concluso nei giorni scorsi con la condanna definitiva per la donna. L'anziano è deceduto in questi anni e non ha potuto assistere alla conclusione della vicenda processuale.