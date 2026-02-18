Attualità
Resta incastrato con i vestiti in un macchinario nel Veronese: muore un operaio di 40 anni

Un operaio di circa 40 anni è morto a Isola della Scala, nel Veronese, mentre stava lavorando in un allevamento: i suoi vestiti sono stati incastrati in un macchinario.
A cura di Giorgia Venturini
Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Questa mattina un operaio di circa 40 anni è morto a Isola della Scala, nel Veronese, mentre stava lavorando in un allevamento in località Tarmassia. Stando alle prime informazioni si sarebbe incastrato in un macchinario con i vestiti. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno chiamato i soccorsi verso mezzogiorno.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, l'équipe medica del Suem 118 con l'elicottero e il personale sanitario con un'ambulanza infermierizzata per prestare le prime cure: purtroppo però non è stato possibile fare nulla per salvare la vita all'operaio. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri che ora dovranno fare tutti gli accertamenti del caso. Così come gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

