Entra in giardino e ruba vestiti dallo stendino: ladro “incastrato” dalle telecamere a Montebelluna

Nelle prime ore del mattino di martedì 26 maggio, un ladro è stato ripreso mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi per portare via alcuni vestiti stesi ad asciugare.

La foto diventata virale sui social

L'ultima frontiera dei ladri è rubare i panni stesi dallo stendino magari quando i proprietari dormono: è quanto accaduto a Montebelluna, un comune in provincia di Treviso.

A denunciare l'episodio è stata la proprietaria di una villetta in via Tronconi, a poca distanza dal centro cittadino, in cui era posizionato lo stendibiancheria. Il ladro si sarebbe introdotto nel giardino dell'abitazione all'alba di martedì 26 maggio, sottraendo alcuni indumenti stesi nella proprietà.

La donna ha diffuso sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede il presunto ladro aggirarsi con calma e indifferenza all'interno della sua proprietà. L'uomo osserva lo stendino, sceglie alcuni capi e poi si allontana rapidamente. Parte degli indumenti sarebbe rimasta a terra nel giardino, forse perché il malvivente è stato disturbato durante il furto.

Tra gli oggetti rubati ci sarebbero una vestaglia ricamata dal forte valore affettivo, alcuni jeans, una felpa della figlia, pantaloni sportivi e altri vestiti: un bottino modesto dal punto di vista economico, ma che ha colpito molto la famiglia coinvolta.

Le immagini, diventate ben presto virali sui social, sono state pubblicate sui gruppi della città dalla proprietaria dell'abitazione, suscitando reazioni allarmate e indignate. In tanti si sono espressi apertamente, altri le hanno scritto in privato. Lo sconcerto, comunque, è generale. "Non essere nemmeno più liberi di stendere il bucato dentro il proprio giardino", si legge tra i vari commenti.

A far discutere, oltre all'episodio in sé, è stata la decisione della proprietaria di non sporgere denuncia perché, a suo dire, "tanto è tutto inutile" e nessuno, tra le forze dell'ordine, si muoverebbe per cose del genere.

Un episodio simile era accaduto nel 2024 quando un uomo di 44 anni rischiò di finire a processo con l'accusa di furto continuato e violazione di domicilio dopo che era stato trovato in possesso di oltre trenta reggiseni e quaranta slip da donna, che aveva rubato dai giardini delle case della Ciociaria.

Nei giorni successivi diverse signore si presentarono in caserma dicendo di aver subito la sottrazione della biancheria e riconoscendola poi nelle foto.

La stessa sorte potrebbe toccare al ladro intercettato a Montebelluna considerato che dopo la segnalazione della donna sui social, molti utenti le avrebbero scritto raccontando di aver subito furti simili al suo.