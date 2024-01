Ruba slip e reggiseni stesi ad asciugare nei giardini della Ciociaria: 44enne rischia il processo L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre entrava furtivamente in un giardino e ne usciva con le tasche piene di slip e reggiseni. È accusato di furto continuato e violazione di domicilio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 44 anni rischia di finire a processo con l'accusa di furto continuato e violazione di domicilio. È stato trovato in possesso di oltre trenta reggiseni e quaranta slip da donna, che aveva rubato dai giardini delle case della Ciociaria. Colto in flagrante dai carabinieri di Sora, che lo hanno beccato mentre portava via della biancheria da uno stendino, ha ricevuto adesso la notifica di fine indagini a suo carico. Adesso il giudice deciderà se disporre o meno il processo nei confronti dell'impiegato pubblico, residente a Frosinone.

I furti per l'uomo sono finiti a ottobre 2023, quando i carabinieri della stazione di Sora hanno notato il 44enne fermare la macchina accanto a un villino, entrare furtivamente nel giardino dell'abitazione, per poi uscirne poco dopo di fretta. I militari hanno deciso di fermarlo per un controllo: nelle tasche aveva tre reggiseni e tre mutande da signora che aveva rubato dallo stendino sul prato. Hanno così deciso di chiedere la perquisizione nella sua abitazione, scoprendo che quello trovatogli addosso non era il suo unico bottino. In casa, infatti, accuratamente piegati e lavati, aveva decine di slip e reggiseni, tutti contenuti all'interno di un cassetto.

Nei giorni successivi diverse signore si sono presentate in caserma dicendo di aver subito il furto della biancheria e riconoscendola poi nelle foto di quella a casa del 44enne. L'uomo, difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci del foro di Frosinone, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini a suo carico. Adesso ha venti giorni per fornire elementi in sua difesa, dopodiché si deciderà se andare a processo o meno.