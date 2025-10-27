Reggio Emilia, 28enne muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica

Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia. Accanto al corpo una stufetta elettrica, probabile causa della scarica. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri: si ipotizza una tragica fatalità.

Una ragazza di origini cubane – la ventottenne Solange Samantha Rizzetto – è stata trovata morta la scorsa notte nel bagno della sua abitazione alla periferia di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia. Accanto a lei, i soccorritori hanno rinvenuto una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato l’incidente fatale a causa di un contatto con l’acqua.

L’allarme è scattato poco dopo le tre del mattino, quando un familiare, secondo indiscrezioni la nonna, ha scoperto la giovane riversa a terra. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e i vigili del fuoco di Guastalla, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: Solange era già priva di vita.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le indagini propendono per una tragica fatalità, anche se la salma è stata trasferita nella camera mortuaria di Reggio Emilia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che venga disposta l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.

La ragazza aveva frequentato il convitto Corso a Correggio e nella stessa cittadina lavorava come cameriera, al ristorante Doppio Senso.