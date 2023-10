Reggio Emilia, 13enne difende una ragazza dagli insulti ma viene picchiato dai compagni di classe Il ragazzino aveva difeso un’amica dagli insulti ma è stato a sua volta preso di mira e picchiato da un gruppo; il giovane è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un inquietante episodio di violenza tra i banchi di scuola. È successo in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 13 anni è stato picchiato da alcuni compagni durante l'intervallo. Stando a quanto riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, l'adolescente è finito in ospedale per accertamenti. Ad aggredirlo una decina di giovanissimi, alcuni anche più grandi di lui e qualcuno forse maggiorenne. L'episodio è avvenuto giovedì 26 ottobre e, secondo quanto ricostruito, sarebbe scaturito da una banale lite.

Il tredicenne, in particolare, avrebbe preso le difese di una coetanea che ere appena stata pesantemente insultata da un altro studente. Il giovane inoltre sarebbe stato a sua volta preso di mira da un gruppo di ragazzi, che l'avrebbero prima colpito blandamente e poi si sarebbero accaniti con calci e pugni. Il gruppo si sarebbe dileguato solo alla vista di un insegnante in corridoio. Il tredicenne sarebbe a quel punto tornato in classe aiutato dalle compagne ma una volta in aula il professore si è accorto che piangeva e sanguinava alla bocca. Così sono stati chiamati i soccorsi e il ragazzino è stato portato in pronto soccorso per verificare possibili traumi costali e alla schiena.

"Non è la prima volta che accadono questi episodi ai danni di mio figlio", ha detto la madre al Carlino. "Stavolta mi auguro che si possa andare fino in fondo e che i responsabili vengano puniti in modo severo".