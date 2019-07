Sangue sulle strade della Romagna. Maurizio Borghetti, imprenditore di 62 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio a Sant'Antonio di Ravenna, in corrispondenza dell'incrocio tra via Sant'Alberto e via Guiccioli. La dinamica dei fatti è al vaglio alla Polizia Locale, a lungo sul posto per i rilievi di legge. Pare che la moto sulla quale viaggiava Borghetti si sia schiantata contro un'auto. L'urto è stato violentissimo. A seguito dell'impatto il centauro è sbalzato dal mezzo, rovinando a circa una decina di metri di distanza dal punto dello scontro, col corpo finito sulla corsa direzione Sant'Alberto. Nonostante i soccorsi, il 62enne è spirato durante il trasporto in ambulanza all'ospedale. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Lievi lesioni per il 21enne alla guida dell’auto, portato con "codice 1" al "Santa Maria delle Croci", e stato sottoposto agli accertamenti tossicologici.

Chi era Maurizio Borghetti

Maurizio Borghetti era molto noto in Romagna. Fondatore della Effegibi di Mercato Saraceno che oggi è tra le più importanti realtà internazionali per la produzione di saune e centri benessere, era anche uno dei 28 soci che insieme al fratello Marco (che fa parte del cda della Holding bianconera) aveva creduto nella ripresa del Cesena Calcio. Con la loro azienda, l'estate scorsa sono stati tra i primissimi a far ripartire il calcio allo stadio Dino Manuzzi dopo il fallimento di un anno fa. Lorenzo Lelli, componente del cda del Cesena Fc e Michele Manuzzi presidente della Holding. Lo ricordano così: "Siamo scossi – dicono -, abbiamo saputo la tragica notizia questa mattina da Marco. Era una persona buona, generosa, disponibile, pensava prima agli altri che a se stesso. Era spesso con noi e con il fratello Marco a seguire il nostro Cesena".