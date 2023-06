Ravenna, professoressa di 51 anni cade in mare dal pontile e muore: due indagati per omicidio La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in seguito alla morte di Elisa Rossi, professoressa 51enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

A cura di Davide Falcioni

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in seguito alla morte di Elisa Rossi, professoressa 51enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo una caduta da un pontile di un circolo diportisti di cui era socia a Marina di Ravenna. Due persone sono state iscritte sul registro degli indagati: si tratta – come spiegava ieri il Resto del Carlino – del presidente e della responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco. Si tratta, hanno spiegato dalla Procura, di un atto dovuto alla luce dell'incarico per l'autopsia che il pubblico ministero di turno Silvia Ziniti ha affidato oggi.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna ha perso la vita dopo essere precipitata in acqua da un pontile sul quale si era recata per fumare mentre preparava la cena per gli amici. Il suo cadavere è stato recuperato diversi minuti dopo. Al momento non ci sarebbero testimoni, ma le telecamere del circuito di videosorveglianza potrebbero avere registrato quanto avvenuto. Al medico legale il compito di accertare se la morte sia sopraggiunta a causa di un improvviso malore con conseguente ma ininfluente caduta in acqua o se invece il decesso sia arrivato per annegamento.

Successivamente la Procura dovrà stabilire se il pontile avesse l’obbligo o meno di contenere dotazioni in grado di prevenire situazioni di questo tipo, ad esempio camminamenti antiscivolo o altre protezioni. Rossi era vicepreside dell'istituto comprensivo ‘Guido Novello' e insegnante di italiano alla primaria ‘Giovanni Pascoli'. Lascia tre figli, la madre, la sorella e il compagno.