Ramo si stacca e colpisce in testa 23enne prima del concerto dei Guns N' Roses a Firenze: in codice rosso La ragazza colpita in pieno alla testa da un grosso ramo di un albero che si è staccato improvvisamente mentre la giovane percorreva uno dei viali del Parco delle Cascine adiacente all'area concerti dove stasera è prevista l'esibizione del gruppo musicale dei Guns N' Roses.

A cura di Antonio Palma

Una ragazza di 23 anni è ricoverata in gravi condizioni a Firenze dopo essere stata colpita in pieno alla testa da un grosso ramo di un albero che si è staccato improvvisamente mentre la giovane percorreva uno dei viali del Parco delle Cascine. Il terribile incidente nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, in viale della Tinaia dove, dopo l'allarme lanciato da altri presenti alla scena, sono intervenuti i servizi di emergenza medica.

La 23enne, colpita alla testa e tramortita, ha riportato un grave trauma cranico ma anche una probabile frattura di clavicola e gamba ed è stata quindi trasportata d'urgenza da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove è arrivata in codice rosso. Soccorso sotto shock anche il fidanzato della 23enne, che era con lei e ha visto tutta la scena.

Nello stesso incidente è rimasta contusa anche un'altra persona colpita dal ramo a una mano ma l'uomo di 59 anni ha però rifiutato di andare in ospedale perché ferito solo lievemente. Solo per fortuna la caduta del ramo non ha colpito altri passanti. Al momento del fatto, poco prima delle 14, l'area infatti era molto affollata. La zona è adiacente dell'area concerti della Visarno Arena luogo quest'ultimo dove stasera è prevista l'esibizione del gruppo musicale dei Guns N' Roses dove si prevede una massiccia presenza di spettatori.

Sul posto accorsi anche vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, che è stata delimitata, e la polizia locale del capoluogo toscano per ricostruire l'accaduto. Secondo il Comune di Firenze, il grosso ramo si sarebbe staccato da un tiglio del diametro di 94 centimetri che non aveva particolari problemi era stato controllato l'ultima volta ad agosto dell'anno scorso.