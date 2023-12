Ragazzo di 25 anni accoltellato in pieno centro ad Asti: in fuga l’aggressore Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in pieno centro ad Asti. Il giovane è stato ferito gravemente e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. L’aggressore è fuggito subito dopo e di lui si sono perse le tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri per catturarlo e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovane di 25 anni è stato accoltellato in pieno centro ad Asti. L'aggressore è fuggito subito dopo e di lui si sono perse le tracce. Il ragazzo è stato aggredito ieri, martedì 19 dicembre, in un alloggio di via Quintino Sella, dove sembra si trovasse insieme alla fidanzata.

Anche se gravemente ferito, il 25enne di origini marocchine sarebbe riuscito a uscire dal palazzo, a scendere in strada e a sedersi su una panchina in piazza Statuto, dove è stato trovato e soccorso. Sarebbe stata la compagna della vittima a chiamare i soccorsi e a chiedere il loro intervento.

Sul luogo sono immediatamente arrivate le volanti della Polizia, la polizia locale e alcune ambulanze del 118. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Asti dove le sue condizioni sono migliorate e al momento non sarebbe in pericolo di vita, come confermano fonti della Questura a Fanpage.it.

L'aggressore ancora in fuga, s'indaga su movente e dinamica

L'identità dell'aggressore resta tutt'ora ignota perché, come già detto, subito dopo l'accoltellamento è riuscito a scappare, scatenando un’allerta generale nella zona, e sarebbe ancora a piede libero.

Le indagini sono in corso anche per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e maggiori dettagli potrebbero sicuramente emergere dopo la cattura della persona che ha commesso il fatto. Anche il movente resta ignoto: come riferito da fonti di polizia, l'accoltellamento potrebbe essere ricondotto al mondo della criminalità. Tutte le piste restano comunque aperte, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Al momento infatti sarebbero al vaglio delle autorità non solo le testimonianze raccolte sul posto dagli agenti, ma anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di ottenere maggiori informazioni su quanto accaduto.