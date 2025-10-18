Ragazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell’Università a Perugia: è stato accoltellato alla gola

Immagine di repertorio.

Giallo a Perugia: un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell'Università. Il giovane sarebbe stato accoltellato mortalmente nel corso di una lite. È successo la scorsa notte. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 4 dopo che l'allarme è stato lanciato da alcuni passanti. I sanitari del 118 quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La vittima, residente a Fabriano, sarebbe stata colpita alla gola.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero fornire alla Polizia di Stato che sta conducendo i rilievi indicazioni per risalire all’identikit del o dei responsabili. La Procura del capoluogo umbro ha aperto un fasciolo per omicidio volontario. L'ipotesi al momento più seguita è che sia sia trattato di una lite tra due gruppi di giovani scoppiata per futili motivi. Ma il condizionale è d'obbligo.

In aggiornamento.