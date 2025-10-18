Chi è il 23enne morto accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia: caccia al killer

È Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell’Università di Perugia: era arrivato ieri dalla Marche nel capoluogo umbro insieme ad un gruppo di amici. Caccia all’aggressore.

Si chiamava Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell'Università di Perugia in via Pascoli. Il ragazzo, residente a Fabriano, cittadino italiano e di origine albanese, è stato colpito con una coltellata al torace, che gli è risultata fatale. Stando a quanto riporto il Corriere dell'Umbria, la vittima era arrivata ieri sera dalla Marche nel capoluogo umbro con un gruppo di amici per trascorrere la serata.

Sono stati in diversi locali e poi sono arrivati al 110 caffè, che si trova proprio davanti al parcheggio in cui è stato ferito a morte e dove è possibile che sia scoppiata una rissa tra gruppi di giovani per futili motivi. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4,30, al culmine di una lite il cui movente è al momento vaglio degli investigatori, mentre è caccia all'uomo o agli uomini che si sono scagliati contro Cumani, sulla scorta delle testimonianze raccolte. La polizia di Stato, che coordina le indagini, visionerà anche le telecamere di sorveglianza della zona che potranno aiutare a capire l'esatta dinamica di quanto successo.

Le tracce rinvenute sull'asfalto del parcheggio suggeriscono che il giovane abbia tentato di allontanarsi per qualche metro dopo il colpo, prima di accasciarsi al suolo, non lontano dall'ingresso del dipartimento di Matematica.

Gli inquirenti escluderebbero al momento che alla base della lite ci siano questioni legate alla droga, ipotizzando piuttosto un movente futile. L'omicidio è considerato estraneo all'ambiente universitario. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

La sindaca Vittoria Ferdinandi, la Giunta e l'intero Consiglio comunale di Perugia, intanto, esprimono "il più profondo dolore per la morte del giovane" ucciso in un parcheggio della zona universitaria. "La notizia ha scosso tutti noi, come persone e come istituzioni" hanno scritto in una nota congiunta. "Siamo vicini, con affetto e rispetto – affermano i rappresentanti delle Istituzioni -, alla sua famiglia e ai suoi amici che oggi vivono un lutto insopportabile. È difficile accettare che una vita così giovane si interrompa in modo tanto drammatico. Il dolore di queste ore appartiene a tutta la città. Perugia si stringe attorno a chi oggi sta soffrendo e si interroga, con sgomento, su una tragedia che tocca nel profondo la nostra comunità. In un momento come questo servono rispetto, fiducia nelle istituzioni e sobrietà. Riponiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria".