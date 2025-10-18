Attualità
video suggerito
video suggerito

Chi è il 23enne morto accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia: caccia al killer

È Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell’Università di Perugia: era arrivato ieri dalla Marche nel capoluogo umbro insieme ad un gruppo di amici. Caccia all’aggressore.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
639 CONDIVISIONI
Immagine

Si chiamava Hekuran Cumani il ragazzo di 23 anni trovato morto questa notte nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell'Università di Perugia in via Pascoli. Il ragazzo, residente a Fabriano, cittadino italiano e di origine albanese, è stato colpito con una coltellata al torace, che gli è risultata fatale. Stando a quanto riporto il Corriere dell'Umbria, la vittima era arrivata ieri sera dalla Marche nel capoluogo umbro con un gruppo di amici per trascorrere la serata.

Sono stati in diversi locali e poi sono arrivati al 110 caffè, che si trova proprio davanti al parcheggio in cui è stato ferito a morte e dove è possibile che sia scoppiata una rissa tra gruppi di giovani per futili motivi. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4,30, al culmine di una lite il cui movente è al momento vaglio degli investigatori, mentre è caccia all'uomo o agli uomini che si sono scagliati contro Cumani, sulla scorta delle testimonianze raccolte. La polizia di Stato, che coordina le indagini, visionerà anche le telecamere di sorveglianza della zona che potranno aiutare a capire l'esatta dinamica di quanto successo.

Le tracce rinvenute sull'asfalto del parcheggio suggeriscono che il giovane abbia tentato di allontanarsi per qualche metro dopo il colpo, prima di accasciarsi al suolo, non lontano dall'ingresso del dipartimento di Matematica.

Leggi anche
Ragazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell'Università a Perugia: è stato accoltellato al torace

Gli inquirenti escluderebbero al momento che alla base della lite ci siano questioni legate alla droga, ipotizzando piuttosto un movente futile. L'omicidio è considerato estraneo all'ambiente universitario. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

La sindaca Vittoria Ferdinandi, la Giunta e l'intero Consiglio comunale di Perugia, intanto, esprimono "il più profondo dolore per la morte del giovane" ucciso in un parcheggio della zona universitaria. "La notizia ha scosso tutti noi, come persone e come istituzioni" hanno scritto in una nota congiunta. "Siamo vicini, con affetto e rispetto – affermano i rappresentanti delle Istituzioni -, alla sua famiglia e ai suoi amici che oggi vivono un lutto insopportabile. È difficile accettare che una vita così giovane si interrompa in modo tanto drammatico. Il dolore di queste ore appartiene a tutta la città. Perugia si stringe attorno a chi oggi sta soffrendo e si interroga, con sgomento, su una tragedia che tocca nel profondo la nostra comunità. In un momento come questo servono rispetto, fiducia nelle istituzioni e sobrietà. Riponiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria".

Attualità
639 CONDIVISIONI
Immagine
Aumenta il prezzo delle sigarette in Manovra, cosa sappiamo e di quanto salirà dal 2026
Manovra 2026, tutte le novità: le misure su Irpef, pensioni e nuovi bonus
E anche stavolta il governo non ha approvato una tassa sugli extraprofitti delle banche
Rottamazione quinquies, arriva la conferma: chi potrà sanare i debiti con il Fisco e come
Chi avrà lo stipendio più alto nel 2026 e come cambiano le buste paga
Aumentano i requisiti per la pensione: ci vuole un mese in più dal 2027, due dal 2028
Il Bonus mamme lavoratrici sale da 480 a 720 euro
Fuori la prima casa dal calcolo Isee
Torna la carta Dedicata a te da 500 euro
Sanità: 2,4 miliardi per assunzioni medici e aumento stipendi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views