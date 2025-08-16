Ragazzo di 21 anni annega la sera di Ferragosto a Rimini: la tragedia durante un viaggio con amici

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato a Rimini la sera di Ferragosto. Lo ha trovato in acqua un altro turista. La Procura ha disposto l’autopsia.

Un ragazzo di 21 anni è morto a Rimini la sera di Ferragosto, di ieri 15 agosto. Da quanto spiegato a Fanpage.it, il giovane, di origine egiziana e residente a Bologna, era arrivato nel pomeriggio con un amico dalla città emiliana. Volevano trascorrere qualche ora al mare. In serata avevano deciso di fare un bagno. Poi la tragedia.

La prima chiamata al 112 è arrivata da parte dell'amico del 21enne: spiegava preoccupato di non trovare più l'amico, sia in acqua che fuori. L'allarme poi è stato lanciato anche da un turista che dalla spiaggia ha notato il 21enne in mare con la faccia nell'acqua. In poco tempo il tentativo di soccorrerlo e l'arrivo dei sanitari del 118: nulla purtroppo è stato necessario per rianimarlo. Dalle prime informazioni raccolte da Fanpage.it, il 21enne è morto annegato.

Sul caso indaga la Capitaneria di porto di Rimini e la polizia locale. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Intanto il sostituto procuratore di turno, Davide Ercolani ha disposto l'autopsia e sono già stati sentiti due testimoni. Dalle prime analisi del medico legale sul corpo esterno del ragazzo non sono emerse tracce di aggressione. Ma sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte.