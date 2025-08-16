Attualità
video suggerito
video suggerito

Ragazzo di 21 anni annega la sera di Ferragosto a Rimini: la tragedia durante un viaggio con amici

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato a Rimini la sera di Ferragosto. Lo ha trovato in acqua un altro turista. La Procura ha disposto l’autopsia.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
39 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzo di 21 anni è morto a Rimini la sera di Ferragosto, di ieri 15 agosto. Da quanto spiegato a Fanpage.it, il giovane, di origine egiziana e residente a Bologna, era arrivato nel pomeriggio con un amico dalla città emiliana. Volevano trascorrere qualche ora al mare. In serata avevano deciso di fare un bagno. Poi la tragedia.

La prima chiamata al 112 è arrivata da parte dell'amico del 21enne: spiegava preoccupato di non trovare più l'amico, sia in acqua che fuori. L'allarme poi è stato lanciato anche da un turista che dalla spiaggia ha notato il 21enne in mare con la faccia nell'acqua. In poco tempo il tentativo di soccorrerlo e l'arrivo dei sanitari del 118: nulla purtroppo è stato necessario per rianimarlo. Dalle prime informazioni raccolte da Fanpage.it, il 21enne è morto annegato.

Sul caso indaga la Capitaneria di porto di Rimini e la polizia locale. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Intanto il sostituto procuratore di turno, Davide Ercolani ha disposto l'autopsia e sono già stati sentiti due testimoni. Dalle prime analisi del medico legale sul corpo esterno del ragazzo non sono emerse tracce di aggressione. Ma sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte.

Attualità
39 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra in
ucraina
Putin e Trump in Alaska, non c'è ancora un accordo. Meloni: "Aperto spiraglio di pace"
La lettera di Melania Trump consegnata a Putin in Alaska: parla dei bambini ucraini rapiti da Mosca
La cronaca dell'incontro in Alaska a Ferragosto tra Trump e Putin
Perché il modello finlandese sarebbe una trappola per l’Ucraina: parla l’ex ambasciatore di Helsinki a Mosca
"La guerra non finirà ora": l'ex ambasciatore Usa in Ucraina spiega tre possibili esiti dell'incontro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views