Ragazzo di 15 anni folgorato da scarica elettrica in un deposito treni: ricoverato in gravi condizioni Un ragazzino di 15 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica all'interno del deposito dei treni di Savona, in via Stalingrado. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Paolo, la prognosi è riservata. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 15 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica all'interno del deposito dei treni di Savona, in via Stalingrado. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Paolo, la prognosi è riservata.

La prima ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, l'incidente è avvenuto nell'area di Parco Doria poco prima della mezzanotte di oggi, domenica 18 agosto, durante il violento temporale che ha colpito la città.

Il ragazzo era in compagnia di due amici e con loro è entrato nel deposito ferroviario. Dopo essersi arrampicato su un treno, pare abbia toccato un cavo dell'alta tensione, come riportato da Rai News, e sia rimasto folgorato dalla scarica elettrica prodotta dal contatto con l'oggetto.

A lanciare l'allarme sono stati gli amici del 15enne

A lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori sono stati i due amici del 15enne che hanno assistito al drammatico incidente. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia dei Carabinieri, poi in via Stalingrado sono arrivati l'automedica del 118 e la Croce rossa.

Il 15enne è stato trovato in gravissime condizioni, era in arresto cardiaco. È stato quindi intubato sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove ora la prognosi resta riservata.

La Polizia ferroviaria indaga sull'incidente

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stanno indagando gli uomini della Polizia ferroviaria. Andranno chiarite le modalità in cui i tre ragazzi sono riusciti ad accedere nell'area del deposito treni, interdetta a chi non fa parte del personale che lavora sul posto.

Allo stesso modo la Polfer dovrà capire il motivo che ha spinto l'adolescente a salire sul tetto del treno e a toccare il cavo che lo ha ferito in modo così grave. Gli investigatori ipotizzano una bravata o una ‘sfida' tra adolescenti.