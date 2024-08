video suggerito

Ragazzo di 14 anni scompare in spiaggia a Rimini, trovato morto annegato in mare Il 14enne è stato rinvenuto esanime dai soccorsi in mare. L'adolescente era sparito improvvisamente nel nulla poco prima allontanandosi dal resto della sua comitiva. Inutili i tentativi di rianimarlo in spiaggia.

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi a Rimini dove un ragazzino di soli 14 anni è morto annegato in mare dove è stato rinvenuto esanime dai soccorsi. Il dramma si è consumato in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, quando il ragazzino è stato rinvenuto privo di sensi dai soccorritori in acqua all’altezza dei bagni 91-92, nella zona sud della città romagnola.

In quel momento tutti lo stavano cercando dopo che gli altri componenti della sua comitiva avevano lanciato l’allarme. L’adolescente infatti era sparito improvvisamente nel nulla poco prima allontanandosi dal resto del gruppo e nessuno lo aveva più visto. In tutta la zona erano partiti gli appelli del Publiphono, il sistema di altoparlanti che a Rimini diffonde notizie sulla spiaggia. La voce ha informato della scomparsa del minore mettendo in allerta tutti i bagnanti, invitandoli a contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento.

Le ricerche sono proseguite per alcune decine di minuti con molta apprensione ma purtroppo si sono concluse poco dopo nella maniera più tragica. Quando è stato recuperato dal mare da un bagnino e portato a riva, i presenti hanno provato a rianimare il ragazzino a lungo ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il 14enne è stato dichiarato morto sul posto tra lo strazio degli altri del suo gruppo.

Secondo quanto ricostruito finora, il 14enne, di nazionalità polacca, era arrivato a Rimini con una comitiva di giovanissimi, accompagnati da alcuni adulti. Il gruppo pare che oggi si fosse stabilito sulla spiaggia libera del Lungomare Di Vittorio ma dopo il bagno in mare il ragazzino è scomparso.

Sul posto sono accorsi successivamente anche i carabinieri e la guardia costiera che hanno isolato l’area in attesa del medico legale. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto che avrà ora il compito di ricostruire la dinamica della tragedia.