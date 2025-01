video suggerito

Ragazzino di 15 anni rapinato mentre aspetta il bus a Treviso: gli portano via il piumino che indossava Vittima della rapina un ragazzino di 15 anni: stava aspettando l'autobus per tornare a casa quando un altro ragazzo si è avvicinato a lui e gli ha tolto il piumino che indossava dal valore di qualche centinaia di euro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Susanna Picone

Avvicinato in centro mentre aspetta l’autobus per tornare a casa e rapinato da un ragazzino di poco più grande di lui. È quanto accaduto mercoledì scorso, in pieno giorno, a Treviso: la vittima della rapina è un quindicenne, che i genitori hanno visto arrivare a casa infreddolito visto che gli avevano rubato il piumino che indossava.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 13 e il quindicenne stava aspettando l’autobus per fare ritorno a casa quando è stato avvicinato da un altro ragazzo che lo ha minacciato e lo ha costretto a consegnare il piumino che stava indossando. Una giacca dai valore di qualche centinaia di euro. Insieme ai genitori il ragazzo ha poi presentato denuncia ai carabinieri che hanno subito acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Telecamere che avrebbero ripreso in maniera chiara la rapina e lo stesso quindicenne avrebbe saputo fornire una descrizione accurata del ragazzo che lo ha aggredito.

Come ricordano i quotidiani locali, non è la prima volta che si verificano episodi del genere in centro a Treviso: una rapina simile era avvenuta nella stessa zona il 10 dicembre scorso. In quel caso uno studente di 14 anni era stato rapinato alla fermata dell’autobus del proprio smartphone, un iPhone 15. E anche in quel caso i rapinatori erano dei giovanissimi che avevamo accerchiato la vittima e lo avevano costretto a consegnare il cellulare. "Non dire niente a nessuno", lo avevano minacciando scappando poi con il bottino. Dopo non molto i carabinieri hanno rintracciato i tre ragazzini, denunciati per rapina in concorso: hanno 17, 16 e 15 anni.