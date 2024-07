video suggerito

Domenica drammatica sulle Alpi: quattro alpinisti morti sul massiccio del Monte Bianco Un alpinista ha perso la vita a causa di una scivolata durante l'attraversamento di un canale in prossimità del rifugio Gonella; altri due sono precipitati in Val Ferret, un altro nel versante francese del Monte Bianco.

A cura di Davide Falcioni

Quattro alpinisti sono morti nella sola giornata di ieri sulle Alpi, tra la Val D'Aosta e il territorio francese: un uomo ha perso la vita a causa di una scivolata durante l’attraversamento di un canale in prossimità del rifugio Gonella, a poco più di tremila metri di quota. L’allarme è stato lanciato da altri tre alpinisti presenti che, illesi, sono stati portati a Courmayeur. L'incidente è avvenuto mentre l'alpinista, insieme al suo gruppo, stava scendendo in direzione del rifugio che si trova lungo la via normale italiana al Monte Bianco. È scivolato all'altezza di un canale: la traccia lo conferma, come la vetta si trova più a valle. L'alpinista non è più riuscito a fermare la sua caduta, proseguendo fino al crepaccio, all'interno del quale è sprofondato.

Due morti in Val Ferret

Il soccorso alpino valdostano è dovuto intervenire anche in Val Ferret dove alcuni alpinisti sono caduti a causa del presunto cedimento dell’ancoraggio. L’unico rimasto in parete ha dato l’allarme. Il primo sorvolo dell’elicottero ha permesso il recupero a quota 3500 metri di quest’ultimo e l’individuazione dei due precipitati, che poi sono stati recuperati.

In base a una prima ricostruzione, i due alpinisti morti sono precipitati per almeno 200 metri. Entrambi erano piemontesi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sul Mont Greuvetta.

Alpinista morto sul versante francese del Bianco

Ai due alpinisti morti sul Mont Greuvetta e a quello disperso, e certamente deceduto, sotto al rifugio Gonella – tutti sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco – nel week-end è stata registrata anche una vittima sul lato francese. Si tratta di un uomo di un 34enne originario della regione di Parigi, precipitato per un centinaio di metri. L’incidente è avvenuto nell’ultimo tratto della cresta Mettrier, sui Domes de Miage. Quando è caduto l’alpinista non era legato al suo compagno di scalata, che ha dato l’allarme.