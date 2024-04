Quanto durerà l’ondata di maltempo in Italia e dove arriveranno temporali, grandine e neve

video suggerito

Da domani 10 aprile sull'Italia torna il maltempo con piogge, temporali e anche e neve. Dopo l'ondata anomala di caldo che ha fatto registrare picchi di anche 30° in alcune zone dell'Italia, il passaggio di una perturbazione atlantica rivoluzionerà nuovamente il clima del Belpaese con un calo vistoso delle temperature.

Una fase turbolenta alla quale, in realtà, far poi seguito la rimonta dell'alta pressione con l'arrivo di quello che Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, ha definito ‘aprilgiugno', "il mese di aprile travestito da giugno".

"Tutti i fenomeni in arrivo nei prossimi giorni saranno esagerati, un po' come il caldo del weekend appena trascorso, ma anche come quello fuori stagione atteso nel prossimo weekend, ancora con valori tipici di fine giugno. Questo break instabile sarà associato ad un ciclone inglese in rapidissimo transito sull'Italia e diretto verso l'Algeria. Il periodo turbolento durerà 48 ore".

Dove arrivano temporali, grandine e anche neve sull'Italia

Quindi da domani, 10 aprile, tornerà il maltempo che colpirà sopratutto il nord-ovest, con i primi fenomeni su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, poi dal pomeriggio anche verso Lombardia e localmente Emilia e Toscana. Attesi temporali anche intensi ed associati a grandine.

Non solo: "fiocchi bianchi – afferma Tedici- sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine. Mediamente cadranno 15-20 cm di neve fresca su tutta la catena alpina oltre i 1500 metri, da ovest verso est, entro la serata di mercoledì".

Quanto durerà la nuova ondata di maltempo

La perturbazione durerà almeno fino a mercoledì sera, poi cambierà tutto di nuovo. Nella serata del 10 aprile il tempo sarà ancora molto perturbato su tutto il Settentrione e, al mattino, anche sul versante tirrenico fino a Napoli ed in Sardegna: insieme alla pioggia a carattere anche temporalesco avremo un diffuso calo termico su tutto lo Stivale di almeno 7-10°C nei valori massimi.

Rientreremo dunque nelle medie del mese, ma solo per qualche ora.

Da giovedì la situazione andrà via via in miglioramento e l'ultima parte della settimana segnerà un ritorno dell'alta pressione con un miglioramento del tempo con condizioni climatiche di stampo primaverile-estivo. Tornerà il sole e le temperature si alzeranno nuovamente, anche se non si escludono velature passeggere e variabili lungo le regioni del Nord e del Centro Italia.