Quanto durerà l'ondata di maltempo con freddo, pioggia e neve arrivata sull'Italia: le previsioni meteo Che tempo farà nei prossimi giorni? Una perturbazione si è abbattuta sull'Italia portando una nuova ondata di maltempo con neve e temporali. Le temperature caleranno, ma da domani 26 febbraio ci sarà una tregua e un miglioramento: a spiegarlo a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

La pioggia ha invaso tutta l'Italia, non lasciando spazio in questi giorni al bel tempo. Oggi ancora maltempo, da domani 27 febbraio è prevista una tregua. Ma saranno finite le perturbazioni per questa settimana? Lo ha spiegato Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Quando si abbasseranno le temperature e dove arriverà il freddo in Italia

Galbiati fa sapere che "oggi 26 febbraio il meteo peggiora al Sud, soprattutto in Sicilia. Il maltempo colpirà ancora il centro Italia, almeno fino al pomeriggio. Al Nord invece il maltempo continuerà al Nord Est, mentre al Nord Ovest già ci sarà un miglioramento. Bel tempo è in arrivo in Piemonte, in Valle d'Aosta e nella zona ponente della Liguria. Si attendono nevicate a 1.500 metri sulle Alpi Orientali e sull'Appennino Emiliano a quota 1.300". Ma dove dovremo attendere i fenomeni più intensi? Galbiati spiega che forti precipitazioni "si vedranno nel Nord Est, come in Friuli e Venezia Giulia. Così come in Toscana e Lazio, ma verso fine giornata sarà la Campania e il basso Tirreno a essere interessati da forti piogge".

Massima attenzione soprattutto per i venti che accompagnano questa perturbazione. "Sulle Alpi, e su parte della pianura, arriva il vento Föhn, mentre in Sardegna ci sarà un forte maestrale che poi raggiungerà a fine giornata anche la Sicilia e il Tirreno. Forte vento anche nel resto del centro Sud e sui mari", continua Galbiati.

Oggi le temperature si alzeranno solo nella zona del Nord Ovest dove le condizioni atmosferiche miglioreranno. Nel resto dell'Italia però sarà pieno inverno: "Avremo 15 gradi a Torino, ma caleranno al Nord Est e nel resto dell'Italia. Inoltre con l'arrivo del maestrale in Sardegna le temperature diminuiranno drasticamente", aggiunge Galbiati. Ma quando passerà il maltempo? Quando ritornerà il sole sull'Italia?

Quanto durerà l'ondata di maltempo: le previsioni meteo

Da domani giovedì 27 febbraio il maltempo passerà in gran parte dell'Italia. "Solo il Sud domani risentirà ancora di questa perturbazione che poi si sposterà definitivamente verso la Grecia. Nelle altre regioni il meteo migliora. Ma non sarà finita: sabato arriverà una perturbazione che coinvolge le isole e il Sud per tutto il weekend e soprattutto arriveranno i venti dall'Europa Orientale che faranno calare le temperature per il fine settimana". Ma di quanto caleranno le temperature? "Andremo sotto la media stagionale, avremo temperature più invernali rispetto a quelle degli ultimi giorni". A partire da sabato è atteso quindi freddo e vento. Nel weekend le precipitazioni interesseranno la Sardegna e il Sud: "Certo è che il vento si farà sentire", conclude Galbiati.