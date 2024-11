video suggerito

Quanto durerà l'ondata di freddo e neve in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo di Giuliacci Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it fino a martedì 26 novembre ci saranno tre fasi, la prima delle quali caratterizzata dall'arrivo di una goccia fredda dai Balcani che provocherà un abbassamento delle temperature: "Pioggia al Sud, ci sarà anche la neve".

A cura di Ida Artiaco

Arrivo del freddo e neve anche a bassa quota nei prossimi giorni: fino a lunedì 25 novembre si alterneranno sull'Italia tre fasi meteorologiche, che porteranno pioggia, soprattutto al Sud, e freddo, anche se non in maniera continuativa per via dei diversi venti che soffieranno sulla Penisola.

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando le temperature si abbasseranno ulteriormente dopo i giorni dell'estate di San Martino e arriverà anche la neve sulle regioni alpine.

Quanto durerà l'ondata di freddo in arrivo oggi sull'Italia

Secondo le previsioni di Giuliacci, "fino al 25 novembre si alterneranno tre fasi. Nel corso della prima, che comincia il 12 novembre, ci sarà bel tempo al Centro Nord e piogge deboli al Sud, ma una goccia fredda sui Balcani invierà venti altrettanto freddi sull'Italia, per cui le temperature saranno in calo e ci sarà una sensazione di freddo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Si segnala anche la presenza di venti di Bora e Grecale sulle regioni adriatiche".

Questa prima fase durerà fino sabato 16 novembre. "Tra il 17 e il 20 – ha continuato l'esperto – arriverà una perturbazione che porterà piogge su tutta l'Italia con venti di Scirocco. I rovesci saranno particolarmente abbondanti, tra i 50 e i 100 millimetri, tra Lombardia, Triveneto, Levante Ligure e Regioni Tirreniche, compresa la Campania. In questa fase le temperature saranno in rialzo ovunque perché i venti di scirocco portano temperature più tiepide".

Quando si abbasseranno le temperature e nevicherà

Infine, ha concluso Giuliacci, "tra giovedì 21 e martedì 26 novembre pioverà di nuovo ovunque a causa di una perturbazione, che tuttavia questa volta sarà carica di aria fredda che porterà un altro abbassamento delle temperature e tempo piovoso quasi ovunque".

Non mancherà la neve. "Tra il 12 e il 14 novembre ci saranno nevicate sulle Alpi centro Occidentali. Tra il 17 e il 20 novembre avremo solo deboli nevicate a quote alte, dal momento che arriveranno sull'Italia venti di Scirocco. Tra il 21 e il 26 ci di nuovo saranno nevicate sulle regioni".