Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2025 e dove si vedono le liste Potrebbero essere pubblicati a giorni i nomi dei commissari esterni della Maturità 2025. Mentre cresce l'attesa degli studenti che il 18 giugno saranno alle prese con la prima prova, il motore di ricerca del MIM risulta in manutenzione.

A cura di Ida Artiaco

Maturità 2025, foto di repertorio

Con la fine del mese di maggio cresce l'attesa per uno dei momenti più sentiti degli studenti che dal prossimo 18 giugno – giorno della prima prova scritta – affronteranno l'esame di Maturità 2025: a breve saranno infatti pubblicati gli elenchi dei commissari esterni, dopo che lo scorso 14 maggio sono stati resi noti i nomi dei presidenti di commissione, pure esterni. Si ricordi, infatti, che anche quest'anno la commissione d'esame è mista, composta da tre membri interni e tre membri e il presidente esterni.

Quando escono i nomi dei commissari esterni per l’Esame di Stato 2025

Una data precisa per la pubblicazione delle liste dei commissari esterni non c'è. Ma, sulla scorta di quanto successo negli anni passati, possiamo prevedere che non sarà più di tardi della prima settimana giugno. Nel 2024, ad esempio, sono usciti il 5 giugno. Nel 2023 addirittura vennero pubblicati l'1 giugno. Il sito di riferimento al momento risulta in manutenzione.

Dove leggere le liste dei commissari esterni alla Maturità: come consultare il sito del Mim

Dunque, i nomi dei commissari esterni saranno pubblicati sul motore di ricerca del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Anche le segreterie dei singoli istituti dovrebbero avere i nominativi dei commissari esterni, che potrebbero arrivare su SIDI già nelle prossime ore. Gli elenchi saranno resi noti anche dagli Uffici scolastici regionali.

Sapere chi saranno può influire significativamente sulla preparazione degli studenti, che aspettano con ansia questa informazione. I nomi dei commissari esterni saranno pubblicati sul motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e saranno disponibili per la consultazione da parte di tutti gli studenti e delle loro famiglie.