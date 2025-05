Maturità 2025, pubblicati i nomi dei presidenti di commissione: l’elenco regione per regione

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

L'attesa è finita: oggi, martedì 13 maggio, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni della Maturità 2025, che comincerà il prossimo mercoledì 18 giugno con la prima prova scritta, il temuto tema d'italiano. Come annunciato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati resi noti i nomi dei presidenti delle commissioni d'esame che anche quest'anno saranno miste: tre membri sono interni, tre sono esterni così come il commissario.

L'elenco regionale dei presidenti di commissione alla Maturità 2025

Oggi saranno, dunque, resi noti i nomi dei presidenti che hanno potuto presentare domanda nelle scorse settimane. Presso l’Ufficio scolastico regionale (e sui loro siti web) è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ogni regione pubblica un file (PDF o Excel) con tutte le commissioni, organizzate per provincia, scuola e codice meccanografico Ecco, di seguito, gli elenchi regione per regione in aggiornamento:

Quando saranno pubblicati i nomi dei commissari

Per quanto riguarda i commissari esterni studenti e docenti dovranno aspettare ancora un po', dal momento che gli elenchi usciranno tra fine maggio e inizio giugno e da quel momento i maturandi potranno cercare quante più informazioni possibili sul loro conto. A oggi, non c'è una data ufficiale per l’annuncio dei nominativi, ma, analizzando i precedenti (l'anno scorso sono usciti il 5 giugno), si può ipotizzare una tempistica simile.

