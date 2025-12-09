Quando chiudono le scuole per Natale 2025, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Quando chiudono le scuole per Natale 2025 regione per regione: le lezioni saranno sospese quasi ovunque da martedì 23 dicembre al 7 gennaio 2026, ma non mancano le eccezioni. Ecco il calendario.

Archiviata la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, partito il conto alla rovescia per le vacanze di Natale 2025. Mancano infatti poco più di dieci giorni all'attesa pausa invernale per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A partire da martedì 23 dicembre e fino a mercoledì 7 gennaio stop alle lezioni in tutta Italia, con piccole differenze a seconda dei calendari regionali.

Segnaliamo che in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana e nella provincia autonoma di Bolzano gli studenti e i docenti dovranno aspettare la vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, per andare in vacanza, mentre in Sicilia si tornerà sui banchi un giorno dopo gli altri, dato che il periodo di festa arriva fino al 7 gennaio incluso e quindi le lezioni riprenderanno l'8.

Vacanze di Natale 2025, l'elenco delle date regione per regione

Eccetto pochissime eccezioni, dunque, le vacanze scolastiche per il Natale 2024 cominceranno martedì 23 dicembre. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Abruzzo : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Basilicata : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Calabria : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Campania : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Emilia-Romagna : mercoledì 24 dicembre 2025;

: mercoledì 24 dicembre 2025; Friuli Venezia Giulia : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Lazio : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Liguria : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Lombardia : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Marche : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Molise : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Piemonte : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Puglia : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Sardegna : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Sicilia : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Toscana : mercoledì 24 dicembre 2025;

: mercoledì 24 dicembre 2025; Umbria : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Valle d’Aosta : martedì 23 dicembre 2025;

: martedì 23 dicembre 2025; Veneto : mercoledì 24 dicembre 2025;

: mercoledì 24 dicembre 2025; Provincia autonoma di Trento : lunedì 22 dicembre 2025;

: lunedì 22 dicembre 2025; Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre 2025.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Natale 2024

Le vacanze di Natale dureranno fino a lunedì 6 gennaio 2026, festa dell'Epifania, incluso. Ciò significa che si tornerà sui banchi di tutta Italia martedì 7 gennaio, ad eccezione degli studenti siciliani per i quali le lezioni riprenderanno l'8 gennaio. Poi toccherà aspettare, per un nuovo periodo di festa, le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade di domenica 5 aprile.