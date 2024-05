video suggerito

Quando chiudono le scuole a giugno 2024, il calendario di fine anno scolastico regione per regione Quando chiudono le scuole a giugno 2024? Le lezioni prima delle vacanze estive termineranno tra meno di un mese e per alcuni istituti la chiusura sarà anticipata per via delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. Il calendario regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si avvicina la fine dell'anno scolastico 2023/2024. Manca meno di un mese alla fine delle lezioni che precederanno le vacanze estive e l'inizio del nuovo anno scolastico il prossimo settembre. Quest'anno per alcuni istituti la fine dell'anno scolastico sarà anticipata perché fungeranno da seggio elettorale per le elezioni europee e in alcuni casi amministrative dell'8 e 9 giugno. Per coloro che frequentano l'ultimo anno delle superiori, circa 500mila studenti in tuta Italia, si dovrà aspettare la fine dell'esame di Maturità, in programma a partire dal 19 giugno, per la conclusione dell'anno scolastico.

Il calendario per la chiusura dell'anno scolastico 2023/24 regione per regione

Di seguito, l'elenco regione per regione dell'ultimo giorno dell'anno scolastico, che non tiene conto delle elezioni. Si ricordi, infatti, che i locali scolastici sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di giovedì 6 giugno fino all'intera giornata di lunedì 10 giugno. Il termine è prorogato all'11 giugno anche nei Comuni dove si vota per le amministrative. In. questo caso, le lezioni termineranno prima di quanto previsto dal calendario:

Valle d'Aosta: 6 giugno;

Sicilia: 8 giugno;

Provincia autonoma Trento: 11 giugno;

Lombardia: 8 giugno;

Toscana: 10 giugno;

Emilia Romagna: 6 giugno;

Molise: 8 giugno;

Lazio: 8 giugno;

Campania: 8 giugno;

Friuli Venezia Giulia: 8 giugno;

Veneto: 8 giugno;

Marche: 6 giugno;

Piemonte: 8 giugno;

Liguria: 8 giugno;

Abruzzo: 8 giugno;

Basilicata: 8 giugno;

Puglia: 7 giugno 2024;

Calabria: 8 giugno 2024;

Sardegna: 7 giugno 2024;

Umbria: 8 giugno 2024;

Provincia di Bolzano: 14 giugno.

Quando riaprono le scuole a settembre 2024

Bisognerà aspettare il prossimo settembre per il nuovo anno scolastico 2024/2025. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti della provincia autonoma di Trento, per i quali la scuola inizierà il 6 settembre. Per tutti gli altri le lezioni riprenderanno tra l'11 e il 16 settembre.