Quando chiudono le scuole per le elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, il calendario regione per regione Quando chiudono le scuole che sono sede di seggi elettorali per le elezioni europee e in alcuni casi amministrative dell'8 e 9 giugno 2024: in molti casi, per gli studenti ci sarà un inizio di vacanze estive anticipato. Ecco il calendario completo.

A cura di Ida Artiaco

L'8 e il 9 giugno 2024 sono in programma le elezioni europee, e in alcuni casi anche per le elezioni amministrative. Diversi i comuni interessati in tutta Italia. Il che rappresenta una buona notizia anche per gli studenti: per coloro la cui scuola è sede di seggio elettorale, le vacanze estive cominceranno con qualche giorno di anticipo. Ciò significa che chi avrebbe dovuto finire le lezioni dopo il 6 giugno, le comincerà prima rispetto a quanto previsto dal calendario regionale. Il Ministero dell’Interno chiede che i locali scolastici, sede degli uffici elettorali di sezione, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di giovedì 6 giugno all’intera giornata del 10 giugno e in alcuni casi anche quella dell'11 giugno.

Quanti giorni chiudono le scuole per le elezioni europee e comunali 2024

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, dunque, i locali scolastici sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di giovedì 6 giugno fino all'intera giornata di lunedì 10 giugno. Il termine è prorogato all'11 giugno anche nei Comuni dove si vota per le amministrative. Ricordiamo che per le europee si vota sabato 8 giugno dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 10 giugno dalle 07.00 alle 23.00.

Di seguito, l'elenco regione per regione dell'ultimo giorno dell'anno scolastico, che non tiene conto delle elezioni:

Valle d'Aosta: 6 giugno;

Sicilia: 8 giugno;

Provincia autonoma Trento: 11 giugno;

Lombardia: 8 giugno;

Toscana: 10 giugno;

Emilia Romagna: 6 giugno;

Molise: 8 giugno;

Lazio: 8 giugno;

Campania: 8 giugno;

Friuli Venezia Giulia: 8 giugno;

Veneto: 8 giugno;

Marche: 6 giugno;

Piemonte: 8 giugno;

Liguria: 8 giugno;

Abruzzo: 8 giugno;

Basilicata: 8 giugno;

Puglia: 7 giugno 2024;

Calabria: 8 giugno 2024;

Sardegna: 7 giugno 2024;

Umbria: 8 giugno 2024;

provincia di Bolzano: 14 giugno.

Dove riaprono le scuole dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno e quando

Dopo le elezioni europee e amministrative, le scuole riapriranno nelle regioni che da calendario avevano fissato l'ultimo giorno di lezione dopo l'11 giugno. E cioè solo la Provincia autonoma di Bolzano, dove le scuole chiudono il 14 giugno.

Dove le scuole sede di seggio chiudono in anticipo l'anno scolastico

In altre regioni, che già avrebbero chiuso le scuole tra il 6 e l'8 giugno, le vacanze cominceranno anticipatamente grazie alle elezioni europee e amministrative. In particolare, l'ultimo giorno di scuola sarà il 5 giugno per gli istituti sede di seggi elettorali in Valle D'Aosta, Emilia Romagna, Marche (dove l'ultimo giorno di scuola è il 6 giugno); in Puglia, Sardegna (7 giugno); Sicilia, Lombardia, Toscana, Liguria, Piemonte, Campania, Umbria, Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise (8 giugno); in Toscana (10 giugno) e in Trentino (11 giugno).