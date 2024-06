video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali domani 30 giugno: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, domenica 30 giugno, un bollettino d'allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su alcune regioni del Nord Italia: Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto.

A cura di Biagio Chiariello

Il mese di giugno si chiude con un'ondata di caldo anomalo che si concentra soprattutto al Centro-Sud. Proprio nella giornata di domenica 30 giugno è atteso il picco dell'anticiclone africano, in particolare tra Calabria e Sicilia dove si potranno toccare temperature fino a 42° C.

Tuttavia nella parte settentrionale della Penisola si assisterà all'arrivo dell'ultima perturbazione del mese: un fronte temporalesco, associato a fenomeni violenti, accompagnati da forti raffiche di vento e anche possibile grandine.

Per questo motivo per la giornata di domani, domenica 30 giugno, la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio idrogeologico e per rischio temporali su alcune zone del nord Italia. Nello specifico si tratta di Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 30 giugno, sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio idraulico, rischio temporali e idrogeologico di colore giallo su quattro diverse regioni italiane del Nord Italia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 30 giugno

Prima dell'alba possibili temporali tra il nord del Piemonte, della Lombardia e il Trentino Alto Adige. Poi la giornata di domenica 30 giugno sarà caratterizzata da variabilità,. Nel pomeriggio qualche breve rovescio o isolato temporale nel settore alpino e prealpino, mentre nella notte è atteso un peggioramento su gran parte del Settentrione.

Ancora sole e clima molto caldo su tutto il resto dell'Italia. Un po' di nuvolosità ulla Toscana e, dalla sera, sulla Campania. Temperature massime in calo al Nord, su Toscana e Sardegna settentrionale. Valori fino a 40-41 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti sud-occidentali in moderato rinforzo.