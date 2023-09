Quando arriva la fase autunnale con temporali e maltempo: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, “tra il 7 e l’11 settembre torna sull’Italia l’anticiclone africano con caldo moderato e bel tempo, ma dopo il 12 settembre cambia tutto. L’arrivo di fresche e piovose correnti atlantiche porteranno temporali e un calo delle temperature”.

A cura di Ida Artiaco

"Entro la prima metà di settembre assisteremo al punto di visto meteorologico all'alternarsi di tre fasi che si concluderanno, a partire dal 12, con una fase autunnale che arriverà dopo una moderata ondata di caldo e che sarà caratterizzata da rovesci e temporali a causa di correnti atlantiche che porteranno pioggia e temporali".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e cosa succederà nella prima metà di settembre, che coincide con il ritorno dalle vacanze estiva e la ripresa di scuole e attività produttive.

Dal 7 all'11 settembre torna l'anticiclone africano: bel tempo e caldo moderato

Secondo Giuliacci, dopo una fase, che va dal 4 al 6 settembre, "in cui correnti più fresche provenienti dai Balcani porteranno un calo delle temperature e qualche temporale anche al Sud, ce ne sarà un'altra, dal 7 all'11 settembre, che sarà caratterizzata da una breve incursione di un nucleo staccatosi dall'anticiclone africano, con conseguente bel tempo e caldo moderato. L'apice dell'ondata di calore verrà raggiunto tra il 9 e l'11 settembre. Le massime saranno intorno a 30-32 gradi al Nord e sulle regioni del medio adriatico, 31-33 sulle regioni tirreniche e Sardegna, fino ai 32-34 gradi che il termometro registrerà su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia".

Quando torna il maltempo sull'Italia

Il colonnello Giuliacci ha poi spiegato che dopo la moderata ondata di caldo che si registrerà ovunque sull'Italia tra il 7 e l'11 settembre, si aprirà una fase più fresca, che l'esperto definisce addirittura "autunnale".

"Dopo il 12 settembre – ha precisato – arriva questa fase più fresca complice il passaggio di piovose correnti atlantiche che porteranno rovesci e temporali in particolare sul Centro Nord e sulle regioni adriatiche. Per quanto riguarda le temperature, pure saranno in calo fino al 20, prima al Nord e poi pian piano anche al Sud".