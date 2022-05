Quando arriva il caldo africano sull’Italia, temperature sopra i 30° da Nord a Sud Dopo giorni di temperature quasi autunnali, l’Italia sperimenterà un primo assaggio d’estate, con temperature che andranno dai 25 ai 30°. Dal 10 maggio il calo travolgerà prima il Nord dell’Italia, per poi assestarsi su tutto il Paese grazie all’anticiclone africano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da mercoledì 11 maggio l'Italia sperimenterà una prima ondata di caldo estivo. Dopo giorni di pioggia e temperature quasi autunnali, la Penisola sarà investita da un anticiclone africano: l'alta pressione si consoliderà su tutto il Paese almeno fino al weekend e le temperature (sia massime che minime) aumenteranno sensibilmente. Il primo ad essere interessato dal caldo sarà il Settentrione, che dall'11 maggio in poi potrebbe toccare anche i 31°. Da mercoledì, anche il Centro e il Sud del Paese saranno investiti dall'anticiclone africano.

Dove e quando arriva il caldo africano in Italia, le previsioni meteo

Le temperature saliranno sensibilmente ben al di sopra delle norme per il periodo. I valori saranno quelli tipici di giugno, con il termometro oltre i 25 gradi e picchi anche di 30 gradi. Il Settentrione sarà la prima parte del Paese a sperimentare il caldo estivo, poi toccherà al Centro e quindi al Sud. Le temperature saliranno già dal 10 maggio al Nord con valori più vicini ai 26° gradi. Dall'11, il caldo toccherà anche il Centro e il resto dell'Italia. L'anticiclone farà schizzare le temperature massime anche fino ai 31° C nella Pianura Padana e sulle valli dell'Alto Adige. Al Centro le massime toccheranno i 27° mentre in Puglia e sulla Campania i 26°. Il sole sarà prevalente in tutte le regioni: la Penisola saluterà per un po' cieli nuvolosi. La condizione di caldo estivo però non durerà a lungo: da metà mese nuove perturbazioni potrebbero compromettere il tempo al Nord.

Le tendenze meteo della settimana dal 9 al 15 maggio

Nella giornata di oggi lunedì 9 maggio, l'Italia dovrà ancora fare i conti con temperature più autunnali. La situazione sarà in miglioramento da martedì 10, con l'aumento delle temperature al Nord, ma con rischio temporali sull'Appennino centrale e nelle zone interne del Lazio. Brevi rovesci anche sulle Alpi. Tempo più instabile al Sud e sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi. Mercoledì invece il miglioramento investirà anche il resto d'Italia per poi continuare in un trend costante almeno fino al weekend. Per tutta la seconda parte della settimana, l'Italia godrà di clima mite e sole alto nel cielo. Solo nella giornata di venerdì ci sarà la possibilità di temporali sull'arco alpino e sulle pianure del Nordest.