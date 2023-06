Quando arriva il caldo africano in Italia e quanto durerà l’estate, le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, la vera estate sta finalmente arrivando: “Dopo una lunga piovosa, a partire da sabato 17 giugno con l’arrivo dell’anticiclone africano comincia la bella stagione con sole e temperature sui 30 gradi”.

A cura di Ida Artiaco

La lunga fase di maltempo e temporali che ha colpito l'Italia dalla fine dello scorso mese di aprile sta finalmente volgendo al termine. Parola del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e soprattutto quando arriverà la vera estate.

Secondo l'esperto, infatti, a partire dal prossimo weekend si potrà dare il benvenuto ufficiale alla bella stagione, complice l'arrivo sul nostro Paese dell'anticiclone africano. Ma prima, ci saranno gli ultimi rovesci che porteranno pioggia ovunque ad eccezione di alcune regioni.

Quando arriva e quanto dura la vera estate

Per Giuliacci, dunque, "ci sono buone notizie per gli amanti del caldo e del mare in vista del prossimo fine settimana. A partire da sabato 17 giugno arriverà la vera estate, con tempo bello e soleggiato e temperature oltre i 30 gradi per almeno 5 settimane consecutive. Le temperature saranno quasi ovunque intorno ai 30 gradi, con punte di 33 su Lombardia, Emilia Romagna, interno della Toscana, Puglia e interno delle Isole Maggiori". Il meteorologo ha aggiunto che "cominceremo a vedere nell'ultima fase di giugno il termometro raggiungere i 35 gradi. Soprattutto gli anziani dovrebbero prendere le dovute precauzioni, non uscire nelle ore più caldo ed essere sempre idratati, per evitare colpi di calore".

Ma in settimana ancora rovesci e temporali: le regioni a rischio

A breve dunque finirà la lunga fase piovosa che va avanti dalla fine di aprile. Ma prima, non mancherà l'ultima ondata di maltempo. "Rovesci e temporali sono previsti ancora per domani martedì 13 giugno, praticamente ovunque, tranne che sul Triveneto, sulle coste adriatiche e sulla Sicilia – ha spiegato Giuliacci -. mercoledì 14 ancora rovesci e temporali ovunque tranne che su Trivento ed Emilia Romagna, ancora giovedì 15 pioggia su Marche, Abruzzo, Molise e al Sud e infine venerdì 16 qualche residuo rovescio al Sud. Poi questa lunga fase piovosa andrà ad esaurirsi e da sabato 17 giugno l'anticiclone africano arriverà sull'Italia e inaugurerà definitivamente l'estate".