Quali sono le auto più rubate in Italia e dove avvengono più furti: la classifica 2023 di LoJack Tra il 2022 e il 2023 sono cresciuti in Italia i furti di veicoli. A dirlo è uno studio pubblicato da LoJack, azienda che fornisce sistemi di recupero di mezzi rubati, realizzato sulla base di dati forniti dal Ministero dell'Interno. Lo scorso anno nel nostro Paese sono stati portati via 131.679 veicoli (+7%), in particolare le automobili. Ecco la classifica di quelle più rubate dai ladri.

A cura di Eleonora Panseri

In un anno, tra il 2022 e il 2023, sono cresciuti in Italia i furti di veicoli. A dirlo è uno studio pubblicato da LoJack, azienda che fornisce sistemi di recupero di mezzi rubati, realizzato sulla base di dati forniti dal Ministero dell'Interno.

Secondo la ricerca, lo scorso anno nel nostro Paese sono stati rubati 131.679 veicoli, per un incremento in tutte le categorie, in particolare le automobili, che con quasi 100mila casi segnano un +11% rispetto all'anno precedente.

Foto LoJack

In circa un decennio, in Italia i veicoli rubati sono stati oltre un milione e mezzo, di cui 609 mila sono stati ritrovati. Dei rimanenti, invece, probabilmente inviati all’estero o smantellati per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, non si sa più nulla.

In base a quanto si legge sulla ricerca, in Europa l’Italia è seconda solo alla Francia, dove però i furti sono comunque diminuiti negli ultimi anni. Il distacco con gli altri Paesi è evidente, visto che la media è di meno di 40 mila auto rubate all’anno.

Foto LoJack

La classifica delle auto più rubate in Italia nel 2023

In cima alla classifica delle auto più rubate nel 2023 c'è la Panda, con 12.571 furti, un numero che corrisponde circa a un’auto su 10. Seguono sul podio la Fiat 500, con 5.889 furti, e la Fiat Punto (4.604). Di seguito la top ten completa:

Fiat Panda (12.571) Fiat 500 (5.889) Fiat Punto (4.604) Lancia Ypsilon (4.472) Fiat 500 L (2.637) Alfa Romeo Giulietta (2.075) Smart Fortwo (1.976) Citroen C3 (1.741) Volkswagen Golf (1.465) Renault Clio (1.365)

Le tre vetture che più difficilmente vengono ritrovate sono, nell'ordine, Golf (la si recupera solo nel 35% dei casi), C3 (36%) e Fortwo (37%).

Foto LoJack

Per quanto riguarda le autombili Suv, le più rubate sono la Fiat 500X (1.997 furti), la Jeep Renegade (1.653), la Peugeot 3008 (778), la Jeep Compass (713) e la Renault Captur (663). Un risultato, come si legge nella ricerca, in linea anche con le richieste del mercato, visto che sono quelle più acquistate.

Quali sono le Regioni più colpite dai furti di auto

Le regioni italiane più colpite dai furti nel 2023, dove sono stati registrati 8 furti su 10, sono Campania (26.045 furti, +9% rispetto al 2022), Lazio (16.912), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750, +15% rispetto al 2022).

Foto LoJack

Secondo quanto riporta lo studio, sempre più spesso (in 1 caso su 3) i ladri prendono di mira veicoli con sistemi di apertura contactless, che riescono aggirare con strumentazione disponibile facilmente reperibile anche in rete.

Sono cresciuti anche i cosiddetti ‘furti parziali', ossia quelli che riguardano solo componenti specifiche (navigatori, pneumatici, marmitte e catalizzatori, fari a Led ecc.), "alimentati anche dalla crisi produttiva dei mesi scorsi e dall’instabilità geopolitica globale, che rende i ricambi merce sempre più rari", si legge sulla ricerca.