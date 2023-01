Quali sono i supermercati preferiti dagli italiani, si punta più sulla praticità che sui prezzi È quanto emerge da una indagine di Altroconsumo che ha intervistato un campione di consumatori, stilando una classifica dei supermercati/ipermercati preferiti dagli italiani ma anche dei discount e catene locali della grande distribuzione.

A cura di Antonio Palma

Il caro vita e l’inflazione pesano molto sul carrello della spesa ma gli italiani scelgono i supermercati dove fare acquisti soprattutto in base alla praticità di utilizzo dei negozi, come la vicinanza o comunque la facilità di raggiungimento del punto vendita, e solo in seconda battuta per i prezzi praticati.

È quanto emerge da una indagine di Altroconsumo che ha intervistato un campione di consumatori, stilando una classifica dei supermercati/ipermercati preferiti dagli italiani ma anche dei discount e catene locali della grande distribuzione.

L’indagine ha fatto emergere che l’elemento maggiormente considerato dagli intervistati nella scelta del market di fiducia è la praticità indicata dal 33 per cento del campione mentre al secondo posto c’è la convenienza indicata dal 25% degli intervistati.

Leggi anche I prezzi aggiornati di benzina e diesel: dove costa di più e dove si risparmia

Un altro criterio di scelta è rappresentato dalla qualità dei prodotti disponibili (17%) e per il 13% del campione è dato dal buon assortimento dei prodotti. Percentuali minori per altri aspetti come il comfort dei punti vendita e il tempo di attesa alla cassa.

In testa alla classifica del gradimento dei consumatori troviamo ovviamente alcune delle catene di supermercati più famose e quindi anche più diffuse in Italia. Nell’ordine primeggiano Esselunga e Ipercoop, seguiti da NaturaSì e Coop. Catene che del resto erano in testa alla classifica sui prezzi per la spesa con prodotti di marca, a marchio del super e mista.

Per quanto riguarda le catene discount, in testa vi sono invece Eurospin e Aldi che ovviamente son scelte molto per il prezzo dei prodotti. Infine per le catene locali, primeggiano i Supermercati Visotto, i brand romani Pewex e CTS Supermercati e la veneta Iperlando.

In generale, gli intervistati sono piuttosto soddisfatti della qualità dei prodotti a marchio commerciale (cioè quelli che prendono il nome dall’insegna della catena, detti anche private label) e li ritengono meno cari rispetto a quelli di marca. Buoni i giudizi anche per i prodotti con il marchio del supermercato. In particolare, si aggiudicano il punteggio più elevato quelli di Ipercoop, Coop ed Esselunga.