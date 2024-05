Quali sono i migliori tortellini al prosciutto da comprare al supermercato, la classifica di Altroconsumo

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La pasta fresca ripiena è uno dei simboli della cucina italiana. E sicuramente gli amanti di questa prelibatezza, ed in particolare dei tortellini al prosciutto, saranno curiosi di conoscere i risultati emersi da un recente test di Altroconsumo. Dopo quella sulla pasta all'uovo, l’associazione dei consumatori ha infatti condotto un'altra indagine ad hoc.

Nello specifico Altroconsumo ha preso in considerazione diversi formati da dieci catene di supermercati e discount per un totale di un centinaio di prodotti e li ha valutati in base a cinque criteri: innanzitutto il valore nutrizionale basato sul Nutri-score (il sistema di etichettatura utilizzato in vari paesi dell’UE che valuta il contenuto calorico, la presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, così come la quantità di fibre e proteine), che pesa sul giudizio finale per il 55%; poi la presenza di additivi (15%), il grado di trasformazione (15%), la presenza di edulcoranti (15%), le dimensioni della porzione (15%, privilegiando quelle più contenute).

Sulla base di queste valutazioni si è così ottenuto un punteggio da 0 a 100, con giudizi che spaziano da ‘molto buono' (81-100 punti) e ‘buono' (61-80) ad ‘accettabile' (41-60), fino a ‘scarso' (21-40) e ‘molto scarso' (0-20).

A ben vedere sono pochi i prodotti rivelatisi all’altezza delle aspettative. Al primo posto della classica dei tortellini al prosciutto da supermercato l'associazione dei consumatori mette ‘Luciana Mosconi la pasta fresca – Tortellini al prosciutto crudo', con un punteggio di 74 punti. Segue al secondo posto ‘Esselunga Top – Tortellini al prosciutto di Parma DOP' con 68 punti. Ultimo gradino del podio sorprendentemente per un prodotto in vendita al discount: ‘Nonna Mia – Cappelletti al prosciutto crudo del Lidl' con 62 punti.

Altri marchi ben più rinomati come ‘Buitoni Ceppelletti al prosciutto crudo' (54 punti), ‘Giovanni Rana rustici-cappelletti al prosciutto' (52 punti), ‘Fini tortellini con prosciutto crudo e parmigiano' (47 punti) si collocano nel range di valutazione ‘accettabile'.

Mentre davvero bassi in classifica troviamo altri prodotti a marchio Coop, Cecchin, Fresche Bontà (PAM Panorama), Tre Mulini (Eurospin) e le Veneziane, che non hanno raggiunto nemmeno la sufficienza.

Questa la classifica dei migliori tortellini da supermercato:

Luciana Mosconi la pasta fresca – Tortellini al prosciutto crudo (74 punti) Esselunga Top – Tortellini al prosciutto di Parma DOP (68 punti) Lidl NonnaMia – Cappelletti al prosciutto crudo del (62 punti) MD – Tortellini al prosciutto crudo trafilati al bronzo di Ca Bianca (54 punti) PAM Panorama – I Tesori (54 punti) Eurospin – I Tre Mulini (54 punti) Buitoni – Cappelletti al prosciutto crudo (54 punti) Conad – Cappelletti con prosciutto crudo e Tortellini prosciutto crudo (53 punti) Giovanni Rana – Rustici, Cappelletti crudo (52 punti) De Angelis – Perle al prosciutto crudo e Tortellini al prosciutto crudo (51 punti) MD – Tortellini al prosciutto crudo Ca Bianca (49 punti) FINI – Tortellini con prosciutto crudo e Parmigiano Reggiano (47 punti) Selex – Selex Tortellini freschi prosciutto crudo con Grana Padano (44 punti) Giovanni Rana – Sfogliavelo prosciutto crudo (44 punti) Coop- Tortellini Freschi Con Prosciutto Crudo (39 Punti) Bene Sì Coop – Senza Glutine Tortellini Prosciutto Crudo (39 Punti) Coop – Cappelletti Al Prosciutto Crudo Sfoglia Sottile (39 Punti) Cecchin – Cappelletti Prosciutto Crudo (35 Punti) Fresche Bontà (Pam Panorama) – Cappelletti Al Prosciutto Crudo (31 Punti) Tre Mulini (Eurospin) – Tortellini Superfini Al Prosciutto Crudo 26 Punti) Le Veneziane – Tortellini Al Prosciutto Crudo (26 Punti)