Quali sono i migliori supermercati secondo gli italiani: la classifica di Altroconsumo

Fare la spesa al supermercato almeno ogni settimana o anche più spesso è una delle abitudini incrollabili degli italiani che al momento continuano a riempire di persona i carrelli affidandosi ben poco a spese online e consegne a domicilio quando si tratta di cibo. Ma tra le tante catene e insegne della Penisola quali sono i migliori supermercati secondo gli italiani? A Dare una risposta ci ha provato Altroconsumo con la sua tradizionale classifica dei supermercati più apprezzati dai consumatori in base ai giudizi di chi va a spendere. La graduatoria è stata stilata in base a diversi aspetti legati all’acquisto come convenienza dei prezzi, che rimane uno degli elementi cardine per la scelta del punto vendita, ma anche qualità dei prodotti, comfort dei punti vendita, assortimento e tempi di attesa alle casse, fino alla disponibilità di sconti e promozioni nel supermercato.

Attraverso un campione di oltre 22mila consumatori interpellati sulla loro esperienza di acquisto nel corso del 2025, l’associazione ha stilato la classifica dei supermercati più apprezzati dividendoli in tre liste: grandi catene nazionali, discount e insegne locali.

La classifica dei migliori supermercati e ipermercati nazionali

Nella classifica dei migliori supermercati e ipermercati nazionali trionfa NaturaSì con ben 79 punti su cento, il massimo in assoluto tra le tre classifiche. La catena della grande distribuzione trionfa per la qualità dei prodotti sia a proprio marchio che degli altri e anche per la qualità dei prodotti non alimentari. Seguono a pari merito a 77 punti Ipercoop/coop&coop ed Esselunga che vengono premiate dai clienti soprattutto perché offrono assortimenti ampi, punti vendita curati e un’elevata qualità dei prodotti così come la prima in classifica. Qualità al top infine anche per Coop che totalizza 75 punti. In fondo alla classifica, invece, Carrefour express, Sisa e Carrefour market, tutti sotto i 65 punti.

La classifica dei migliori discount

Nella classifica dei migliori discount secondo gli italiani troviamo in testa invece Eurospin e Aldi, entrambi con 76 unti e apprezzati per la combinazione tra convenienza e qualità crescente. Sul gradino più basso del podio, a solo un punto di distacco, troviamo Dpiù. In generale tutte e sei le catene di supermercati considerati raggiungono la fascia di qualità buona e il 71% dei clienti considera i prodotti a marchio di queste catene “buoni o molto buoni”. Apprezzati anche comodità, chiarezza dei prezzi e la rapidità della spesa.

La classifica dei migliori supermercati locali

Per fare la spesa gli italiani però spesso si affidano a catene di supermercati locali che sono proprio quelle che mediamente ottengono i giudizi più alti. Nella classifica dei migliori supermercati locali al primo posto tra le 40 insegne considerate si piazza Dem con 78 punti seguito a un solo punto da Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercatò, tutte con 77 punti. In questo caso i consumatori premiano la vicinanza, la disponibilità del personale e la sensazione di familiarità ma anche la qualità di carne, pesce, frutta e verdura per i quali però il 33% degli italiani preferisce ancora mercati rionali e negozi di prossimità sia per comodità sia per il rapporto diretto con il personale.