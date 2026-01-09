Quali sono i migliori supermercati secondo gli italiani: la classifica di Altroconsumo
Fare la spesa al supermercato almeno ogni settimana o anche più spesso è una delle abitudini incrollabili degli italiani che al momento continuano a riempire di persona i carrelli affidandosi ben poco a spese online e consegne a domicilio quando si tratta di cibo. Ma tra le tante catene e insegne della Penisola quali sono i migliori supermercati secondo gli italiani? A Dare una risposta ci ha provato Altroconsumo con la sua tradizionale classifica dei supermercati più apprezzati dai consumatori in base ai giudizi di chi va a spendere. La graduatoria è stata stilata in base a diversi aspetti legati all’acquisto come convenienza dei prezzi, che rimane uno degli elementi cardine per la scelta del punto vendita, ma anche qualità dei prodotti, comfort dei punti vendita, assortimento e tempi di attesa alle casse, fino alla disponibilità di sconti e promozioni nel supermercato.
Attraverso un campione di oltre 22mila consumatori interpellati sulla loro esperienza di acquisto nel corso del 2025, l’associazione ha stilato la classifica dei supermercati più apprezzati dividendoli in tre liste: grandi catene nazionali, discount e insegne locali.
La classifica dei migliori supermercati e ipermercati nazionali
Nella classifica dei migliori supermercati e ipermercati nazionali trionfa NaturaSì con ben 79 punti su cento, il massimo in assoluto tra le tre classifiche. La catena della grande distribuzione trionfa per la qualità dei prodotti sia a proprio marchio che degli altri e anche per la qualità dei prodotti non alimentari. Seguono a pari merito a 77 punti Ipercoop/coop&coop ed Esselunga che vengono premiate dai clienti soprattutto perché offrono assortimenti ampi, punti vendita curati e un’elevata qualità dei prodotti così come la prima in classifica. Qualità al top infine anche per Coop che totalizza 75 punti. In fondo alla classifica, invece, Carrefour express, Sisa e Carrefour market, tutti sotto i 65 punti.
- NATURASI 79
- IPERCOOP/COOP&COOP 77
- ESSELUNGA 77
- COOP 75
- FAMILA SUPERSTORE/IPERFAMILA 74
- FAMILA 73
- CONAD SUPERSTORE/SPAZIO CONAD 73
- INTERSPAR 73
- EUROSPAR 70
- CARREFOUR IPER 70
- A&O 69
- CONAD 69
- DESPAR 68
- PANORAMA 68
- CRAI 67PAM 67
- CONAD CITY/SAPORI E DINTORNI CONAD 66
- SIGMA 65
- CARREFOUR MARKET 63
- SISA 61
- CARREFOUR EXPRESS 60
La classifica dei migliori discount
Nella classifica dei migliori discount secondo gli italiani troviamo in testa invece Eurospin e Aldi, entrambi con 76 unti e apprezzati per la combinazione tra convenienza e qualità crescente. Sul gradino più basso del podio, a solo un punto di distacco, troviamo Dpiù. In generale tutte e sei le catene di supermercati considerati raggiungono la fascia di qualità buona e il 71% dei clienti considera i prodotti a marchio di queste catene “buoni o molto buoni”. Apprezzati anche comodità, chiarezza dei prezzi e la rapidità della spesa.
- EUROSPIN 76
- ALDI 76
- DPIÙ 75
- LIDL 74
- TODIS 73
- MD DISCOUNT 73
- IN’S 73
- PRIX 73
- PENNY MARKET 69
La classifica dei migliori supermercati locali
Per fare la spesa gli italiani però spesso si affidano a catene di supermercati locali che sono proprio quelle che mediamente ottengono i giudizi più alti. Nella classifica dei migliori supermercati locali al primo posto tra le 40 insegne considerate si piazza Dem con 78 punti seguito a un solo punto da Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercatò, tutte con 77 punti. In questo caso i consumatori premiano la vicinanza, la disponibilità del personale e la sensazione di familiarità ma anche la qualità di carne, pesce, frutta e verdura per i quali però il 33% degli italiani preferisce ancora mercati rionali e negozi di prossimità sia per comodità sia per il rapporto diretto con il personale.
- DEM 78
- VISSOTTO 77
- ROSSETTO 77
- IPERAL 77
- TOSANO 77
- MERCATÒ 77
- MEGA 76
- LANDO 75
- IPER (LA GRANDE I) 75
- PEWEX 75
- CADORO 75
- MARTINELLI 75
- TIGROS 75