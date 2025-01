Quali sono i giorni della Merla 2025 e perché si chiamano così: storia e leggende

video suggerito

Il 29, 30 e 31 gennaio 2025 tornano i "Giorni della Merla", una tradizione popolare affascinante della cultura italiana, che tradizionalmente indica il periodo più freddo dell'anno e, secondo alcuni, 'predice' che tempo farà in primavera.

A cura di Biagio Chiariello

Il 29, 30 e 31 gennaio 2025 tornano "Giorni della Merla".

Tradizionalmente, questo periodo è ritenuto il più freddo dell'anno. Quest'anno, però, almeno in alcune zone d’Italia si potrebbe osservare un clima sicuramente meno rigido a causa delle variazioni climatiche degli ultimi anni.

Secondo la credenza popolare, se queste giornate sono particolarmente fredde, la primavera sarà piacevole; al contrario, se risultano più calde, la bella stagione, che inizia il 21 marzo, potrebbe tardare ad arrivare.

L'espressione "Giorni della Merla" ha origini nelle leggende popolari, che raccontano appunto di merli alle prese con il freddo inverno, diventando così un simbolo del passaggio verso la fine della stagione invernale.

Quali sono i giorni della Merla 2025: le date

I giorni della Merla si collocano negli ultimi giorni di gennaio, precisamente il 29, 30 e 31. Quest'anno saranno mercoledì, giovedì e venerdì.

Si tratta delle giornate che, secondo la tradizione, dovrebbero essere le più fredde dell’inverno e dell’anno, spesso segnate da gelo e nevicate.

Giorni della Merla: perché si chiamano così e cosa dice il proverbio

I Giorni della Merla arrivano dunque alla fine di gennaio, un mese comunemente legato al freddo intenso dell'inverno. Secondo la tradizione, in questo periodo viene toccato il picco del freddo prima che arrivino temperature più temperate.

Tuttavia, il significato dei Giorni della Merla va oltre la loro connotazione climatica. Questa ricorrenza è carica di simbolismo e storie che mescolano miti popolari, folklore e antiche leggende tramandate nel tempo.

Per molti, rappresentano un momento per osservare il tempo e fare previsioni sul resto della stagione: se i giorni sono particolarmente gelidi, si pensa che la primavera sarà piacevole e soleggiata, mentre se sono più miti, si teme che l'inverno si prolunghi. Non a caso il proverbio dice: “Se i giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”.

Le leggende sui Giorni della Merla

L'appellativo ‘Giorni della Merla' farebbe riferimento a diverse leggende. Come quella del mito greco di Demetra e Persefone: quest'ultima avrebbe annunciato la sua visita alla madre dal regno dell'Ade usando una merla, un uccello messaggero. Ma sono anche altre le leggende legate a questo periodo dell'anno e al suo nome.

Ce n'è poi una che prova a spiegare la differenza di colore tra i merli maschi e femmine, con i maschi che sono completamente neri e le femmine grigio-brune. In passato, si credeva che le femmine fossero tutte bianche. Un giorno, alla fine di gennaio, una merla si rifugiò con i suoi pulcini in un camino per proteggersi dal freddo. Quando uscirono il 1° febbraio, la fuliggine li aveva trasformati tutti in merli neri.

Un'altra leggenda racconta che gennaio, geloso di una merla bianca, ogni volta che essa usciva dal nido per cercare cibo, scatenava freddo e neve. Un giorno, l'animale decise di restare nel nido per tutto il mese, che allora durava solo 28 giorni. Alla fine, convinta di aver ingannato gennaio, uscì il 28, ma il mese si arrabbiò talmente tanto da chiedere tre giorni in più a febbraio, portando neve e gelo il 29, 30, e 31. La merla si rifugiò in un comignolo per quei tre giorni e, al suo ritorno, era diventata tutta nera.

Cosa succede se durante i giorni della Merla farà caldo o freddo

Si dice, quindi, che i tre Giorni della Merla predicano il clima della primavera. Se sono freddi, la stagione sarà piacevole; se sono caldi, l'arrivo della bella stagione si farà aspettare.

Le previsioni meteo sembrano confermare questa tradizione, almeno per alcune regioni. Dal 29 al 31 gennaio 2025 è previsto un clima rigido con correnti gelide e un abbassamento delle temperature in tutta Italia. Piogge, temporali e nevicate sulle Alpi a quote elevate, con il rischio di minime sotto lo zero anche in città di pianura.