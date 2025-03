video suggerito

Maturità 2025, da oggi mancano 100 giorni all'esame: tutte le novità, dal 6 in condotta alla data di inizio

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

A partire da oggi, lunedì 10 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità 2025 e parte ufficialmente il countdown per gli esami di Stato che partiranno mercoledì 18 giugno, quando è in programma la prima prova scritta d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Si tratta di un momento importante che molti studenti al quinto anno delle superiori festeggeranno, perché simbolicamente sancisce l’inizio del conto alla rovescia verso l’esame.

Due le novità più importante della Maturità 2025: l’Alternanza scuola-lavoro (PCTO) diventa obbligatoria per l’ammissione, in applicazione del D.lgs. 62/2017, così come restano requisito di ammissione anche le prove Invalsi, e soprattutto gli studenti con sei in condotta che dovranno presentare un elaborato sulla cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe e discusso all’orale, come prevedono le nuove regole sulla disciplina.

Per il resto, tutto resterà simile agli anni passati: dopo la prima prova d'italiano, che si terrà a partire dalle 08.30 del 18 giugno e che sarà uguale per tutti gli indirizzi di studio (ci saranno 7 tracce divise per tre tipologie scelte direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito), si terrà il 19 giugno la seconda prova d'indirizzo (quest'anno è uscita come materia il latino al classico e matematica allo scientifico). Seguiranno gli orali e infine la pubblicazione dei quadri con i voti finali, che si otterranno sommando i voti delle prove d'esame, espressi in ventesimi, con i crediti scolastici ottenuti nel corso del triennio, per un massimo di 40 punti. La commissione, che sarà mista, composta da tre membri interni e tre esterni, potrà inoltre assegnare fino a 5 punti bonus agli studenti meritevoli. Il voto finale sarà il risultato della somma di tutti questi punteggi.