Meteo giorni della Merla, le previsioni dell'esperto: "Pioggia al Nord e caldo fino a 20 gradi al Sud" Giulio Betti, climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze, a Fanpage.it: "I giorni della merla 2025 saranno miti, con temperature che al Centro-Sud sfioreranno i 20 gradi. Pioggia al Nord già dal fine settimana, neve solo sulle Alpi e ad alta quota".

Intervista a Giulio Betti Climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

A cura di Ida Artiaco

"Quest'anno verrà di nuovo sovvertita la credenza legata ai giorni della merla, che saranno miti soprattutto al Centro-Sud, altroché freddi. Tuttavia, a partire da oggi le regioni settentrionali saranno interessate da un vortice ciclonico che porterà pioggia localmente anche abbondante, ma sempre nel contesto di temperature molto al di sopra della media stagionale".

Giorni della Merla, stop al freddo: temperature in aumento

A parlare è Giulio Betti, climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze, che a Fanpage.it ha spiegato quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni sull'Italia, alle prese con l'arrivo di un vortice ciclonico ma con un aumento sensibile delle temperature, che in alcune aree potrebbero arrivare a toccare valori sui 18/20 gradi centigradi. E niente paura: la tempesta Eowyn, che ieri ha fatto scattare l'allerta rossa in Irlanda del Nord e Scozia a causa dei forti venti, "non interesserà il nostro Paese perché andrà a insistere direttamente sulla Norvegia e poi tenderà a dissolversi, quindi l'Europa Centrale e Meridionale non verrà neppure lambita".

Per Betti il freddo che abbiamo avuto nei giorni scorsi non tornerà, almeno a breve. "Oggi arriveranno piogge sul Nord Ovest de Paese, mentre altrove ci saranno condizioni di stabilità in un contesto termico molto mite per la stagione. Verrà, dunque, di nuovo sovvertita la tradizione dei giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio, che saranno miti, altroché freddi. La perturbazione che giungerà nelle prossime ore al Nord Ovest porterà piogge al Nord e sulla Toscana anche localmente consistenti, e che persisteranno anche nella giornata di lunedì. Al Centro-Sud, invece, l'effetto di queste perturbazioni non ci saranno di fatto, anzi ci saranno temperature saranno molto elevate, con valori che tra domenica e lunedì raggiungeranno punte di 18-20 gradi in alcune zone del Meridione e del medio versante tirrenico. Temperature anomale anche sull'Emilia-Romagna dove tra lunedì e martedì si potranno registrare anche i 20 gradi centigradi".

Si tratta, dunque, di temperature fuori da ogni logica. "Martedì 28 gennaio – ha aggiunto l'esperto – rinforzeranno dei forti venti occidentali legati stavolta al transito di un intenso vortice depressionario che colpirà nuovamente le isole britanniche ma che lambirà l'Europa centrale e l'Italia. Sarà un martedì ventoso, estremamente mite al Centro-Sud per la stagione e nel contempo, molto piovoso su Toscana, Umbria, Lazio e tutto il Trivento, eccezion fatta per l'Emilia orientale e la Romagna".

Giorni della Merla, dov’è prevista la neve

Visto l'aumento delle temperature, sono in arrivo cattive notizie per tutti gli amanti della neve. "Cadrà abbondante sulle Alpi ma a quote alte, tra domenica 26 gennaio e martedì 28 varierà tra i 1200 e i 1700. Le notizie sono pessime per l'Appennino, che soffrirà la pioggia la quale porterà via la neve caduta. Fino al 28 gennaio non c'è possibilità di neve in Appenino e anche sulle Prealpi, sono zone che patiranno la presenza di pioggia. Sul finire della settimana ci sarà un lieve calo delle temperature che si potrebbero riportare nella norma ma in generale la tendenza nel medio periodo è quella di una prevalenza di temperature molto più alte delle medie stagionali".