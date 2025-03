video suggerito

Quando chiudono le scuole per Pasqua 2025, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione Quando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2025: in quasi tutte le regioni le scuole resteranno chiuse da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compreso, tranne per gli alunni del Trentino, che torneranno sui banchi il 28 aprile.

A cura di Ida Artiaco

Manca poco più di un mese alle vacanze di Pasqua 2025. Quest'anno infatti la domenica delle Palme cade di domenica 13 aprile, Pasqua cade di domenica 20 aprile e il giorno successivo, lunedì 21 aprile, si festeggia il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Una buona notizia per gli studenti italiani che resteranno a casa per almeno una settimana e alcuni anche di più, dal momento che in molte regioni ci sarà un unico maxi ponte che terrà chiuse le scuole fino a dopo il 25 aprile, festa della Liberazione, come nel caso del Trentino dove si tornerà sui banchi lunedì 28 aprile. Le vacanze cominceranno per tutti il 17 aprile. Ecco di seguito il calendario completo regione per regione.

Vacanze di Pasqua 2024, l'elenco delle date regione per regione

Le vacanze di Pasqua dureranno come di consueto poco meno di una settimana. Si svolgeranno dal 17 al 22 aprile 2024 in tutte le regioni, ad eccezione di Liguria, Valle d’Aosta e Veneto, dove le vacanze si fermano a Pasquetta il 21 aprile. In Provincia di Trento invece il periodo si prolunga fino al 26. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Valle d'Aosta: dal 17 al 21 aprile (compreso);

Sicilia: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Lombardia: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Molise: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Emilia Romagna: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Friuli Venezia Giulia: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Trentino: dal 17 al 27 aprile (compreso);

Lazio: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Campania: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Veneto: dal 17 al 21 aprile (compreso);

Marche: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Liguria: dal 17 al 21 aprile (compreso);

Piemonte: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Abruzzo: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Basilicata: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Calabria: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Puglia: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Sardegna: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Toscana: dal 17 al 22 aprile (compreso);

Umbria: dal 17 al 22 aprile (compreso);

provincia di Bolzano: dal 17 al 22 aprile (compreso).

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2025

Dalle vacanze di Pasqua la maggior parte degli studenti italiani tornerà dopo il 22 aprile. Come abbiamo visto fanno eccezione Liguria, Valle d’Aosta e Veneto, dove le vacanze si fermano a Pasquetta il 21 aprile. In Provincia di Trento invece il periodo si prolunga fino al 26. Ma niente paura, perché quest'anno la Festa della Liberazione, il 25 aprile, cade di venerdì. Molte regioni hanno stabilito il ponte fino a lunedì, unendo venerdì 25 a sabato 26 e domenica 27, come nel caso di Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le province di Trento e Bolzano.