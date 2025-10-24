Pubblicizzava la droga su TikTok e la vendeva in casa: arrestato 65enne ad Asti

Un singolare caso di "marketing" della droga è stato smascherato dai Carabinieri della Stazione di Castello d’Annone (Asti), in collaborazione con le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti. Un uomo di 65 anni promuoveva la propria attività di spaccio attraverso i social, sfruttando la piattaforma TikTok per attirare potenziali clienti.

La sera del 14 ottobre i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, situata nel centro del paese. L’appartamento, secondo le indagini, era diventato un punto di riferimento per lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa un chilo di marijuana, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e strumenti di pesatura. Tutto il materiale, insieme allo stupefacente, è stato immediatamente sequestrato.

A insospettire i militari era stato il continuo via vai di persone non residenti nella zona. Da lì è partita una meticolosa attività informativa, che ha portato al monitoraggio del profilo TikTok dell’uomo, dove egli stesso pubblicizzava la propria attività, cercando di "promuoverla e attirare nuova clientela". Una scelta di "marketing" forse un po' ingenua che non a caso gli è costata l'arresto. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria.