video suggerito

Pubblicizzavano Rolex e borse Gucci falsi su Tiktok, poi la vendita in negozio: sequestrati 7mila prodotti I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato più di 7.000 prodotti contraffatti, tra cui Chanel, Gucci, e Louis Vuitton, ma anche Adidas e Nike. Tre persone sono state denunciate. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vestiti e scarpe di marchi notissimi come Gucci, Fendi, Balmain, Armani, Adidas e Nike. Ma anche prodotti contraffatti di lusso, in particolare diversi orologi Rolex, borse e portafogli Louis Vuitton, nonchè profumi dei migliori brand in commercio, quali Bulgari, Dior, Chanel. Tutto falso. I tre denunciati dalla Guardia di Finanza di Palermo li pubblicizzano sui più famosi social media, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, e poi li vendevano fisicamente in negozio.

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito del rafforzamento dei controlli economici sul territorio, disposti dal Comando Provinciale di Palermo per tutelare il commercio di beni e servizi, hanno sequestrato oltre 7.000 prodotti contraffatti e denunciato tre persone nel capoluogo siciliano. Le Fiamme Gialle hanno avviato un attento monitoraggio delle citate piattaforme social, individuando alcuni soggetti titolari di attività commerciali che, tramite i loro profili, promuovevano la vendita di orologi, giocattoli, abbigliamento e pelletteria, presumibilmente falsificati.

La perquisizione effettuata in un negozio situato nella zona di Monte Pellegrino ha portato al sequestro di capi d'abbigliamento, pelletteria e scarpe di marche prestigiose. Successivamente, è stato identificato un secondo profilo Facebook attraverso il quale un commerciante promuoveva la vendita di articoli di alta gamma, utilizzando foto e video. Grazie all'analisi dei contenuti, è stato localizzato un altro negozio nel quartiere Noce, dove sono stati scoperti e sequestrati oltre 2.000 articoli di lusso contraffatti, tra cui orologi Rolex, borse e portafogli.

Tutti i prodotti in questione erano esposti sui banconi e gli scaffali del negozio, che appariva a tutti gli effetti come una vera e propria boutique di prodotti di lusso.

Infine, grazie al costante controllo delle piattaforme social, è stato rintracciato un commerciante che, dal deposito della sua attività, pubblicava su TikTok video promozionali in cui proponeva a prezzi irrisori diversi prodotti, tra cui giocattoli e biancheria contrassegnati dal noto marchio Disney. In seguito a questa scoperta, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 5.000 articoli destinati ai più piccoli, rivelatisi potenzialmente pericolosi per la loro sicurezza e salute.