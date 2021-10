Proteste no Green Pass, un migliaio di persone blocca il porto di Trieste: “800 lavoratori fuori” È iniziata questa mattina all’esterno del porto di Trieste, come annunciato, la manifestazione per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Più di un migliaio di persone si è radunato all’esterno dello scalo, non solo portuali ma tantissimi esterni. L’accesso non è bloccato ma secondo il portavoce del Clpt ha fatto sapere che sono almeno 800 i lavoratori rimasti fuori.

A cura di Chiara Ammendola

Come annunciato nelle scorse ore è iniziata questa mattina la manifestazione no Green Pass all'esterno del porto di Trieste dove sono almeno un migliaio le persone presenti. Si sono raggruppate davanti al Varco 4 del porto, luogo di ritrovo della manifestazione organizzata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste: alcuni sono portuali ma sono tanti quelli che non operano nello scalo e che hanno aderito al presidio che ha già creato disagi. L'accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano

indietro. I manifestanti si sono riuniti per protestare contro l'introduzione dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro.

Blocco porto di Trieste, Clpt: Di fatto il porto oggi non sta funzionando

Stefano Puzzer, leader e portavoce del Clpt, sindacato autonomo, ha spiegato che sono ottocento i lavoratori che sono fuori e un centinaio quelli entrati: "Di fatto il porto oggi non sta funzionando". Nella serata di ieri aveva assicurato che chiunque avesse deciso di entrare avrebbe potuto farlo: "Abbiamo fatto un'assemblea e abbiamo deciso che chi vuole entrare lo può fare anche perché alcuni nostri lavoratori hanno espresso la volontà di farlo". Mentre Michele Bussoni, un altro dei portuali ha fatto sapere che sono entrate pochissime persone, della mia azienda solo due persone: che il porto non funzioni si capisce dalle gru ferme e dal fatto che alcune navi sono state spostate in altri porti".

No Green pass, bloccato varco Etiopia al porto di Genova

Anche il porto di Genova sta affrontando i primi disagi a causa di un presidio di alcune decine di lavoratori che sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia. Al momento l'operatività non è compromessa ma sono diversi i manifestanti che stanno protestando all'esterno dello scalo. Si tratta di una manifestazione pacifica che non sta creando particolari disagi. I camion che devono entrare sono costretti ad accedere ad un altro varco mentre quelli che già si trovavano all'interno vengono invece fatti uscire. L'iniziativa è stata decisa perché non si è riuscita ad ottenere la gratuità dei tamponi per tutti.