L’oroscopo di domani, lunedì 8 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 8 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. A causa dell’eclissi ci saranno grandi energie ma anche grandi tensioni che non sempre saranno facili da gestire soprattutto per Cancro, Capricorno e Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 8 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Sarà chiaro a tutti che questo lunedì sarà più faticoso del solito: lo dice anche l'oroscopo del giorno! Attendiamo questa sera l'eclissi di sole nel segno dell'Ariete e tanti pianeti in questo segno di fuoco che insiste sull'importanza dell'io, compreso e risolto. Con la luna, nuova, nel segno dell'Ariete il segno sfortunato sarà il Capricorno mentre il segno fortunato il Leone.

Ariete

Amore: alla ricerca di te stesso.

Lavoro: potresti essere troppo zelante.

Fortuna: lasciati coinvolgere dalle sorprese.

Il consiglio del giorno: programma una meditazione all’ora esatta dell’eclissi di Sole.

Voto: 8 in subbuglio.

Toro

Amore: ti lasci coinvolgere da tutti i sensi.

Lavoro: performante quando sei sotto sforzo.

Fortuna: la richiedi a gran voce.

Il consiglio del giorno: set di pesi per allenarti in casa.

Voto: 7 vero forzuto.

Gemelli

Amore: vi lanciate senza paracadute

Lavoro: avete grandissimi progetti in mente.

Fortuna: siete sempre volenterosi e ora ve la potete proprio meritare.

Il consiglio del giorno: il romanticismo da carie ai denti è fuori moda.

Voto 7 e mezzo grandi sentimenti.

Cancro

Amore: hai totalmente perso la trebisonda.

Lavoro: non pensare di avere qualcosa sotto controllo.

Fortuna: in questi momenti dovresti proprio saper tirar fuori la tua rinomata pazienza.

Il consiglio del giorno: acquistare un nuovo profumo per la casa.

Voto 5 – ma passa in fretta.

Leone

Amore: ti doni totalmente.

Lavoro: sei in fermento iper produttivo.

Fortuna: ti senti invincibile.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso di aggiornamento.

Voto 7 e mezzo dinamico.

Vergine

Amore: fai stretching alle labbra.

Lavoro: vorresti subito mettere il turbo ma non è ancora il momento.

Fortuna: già il sorriso di prima mattina ti sembra una grandissima conquista.

Il consiglio del giorno: opta per una routine di almeno otto ore di sonno al giorno.

Voto 6 e mezzo tutta da riorganizzare.

Bilancia

Amore: vorresti trasformarti in una bad girl.

Lavoro: non è un buon momento per proporre le tue illuminanti idee.

Fortuna: hai tantissimo bisogno di stare coi piedi per terra.

Il consiglio del giorno: attenta agli acquisti compulsivi.

Voto 5 – sconvolta.

Scorpione

Amore: sereno e molto disponibile.

Lavoro: hai voglia di progetti a lungo termine.

Fortuna: ti senti già in formissima per partire per le vacanze.

Il consiglio del giorno: guarda la serie The Crown dove appare in più puntate la residenza di Balmoral.

Voto 6 e mezzo sereno.

Sagittario

Amore: il fidanzato perfetto.

Lavoro: hai la capacità di realizzare tutti i tuoi progetti.

Fortuna: il massimo per te e quando i tuoi sentimenti sono totalmente ricambiati.

Il consiglio del giorno: organizzano a cena con tutti i tuoi compagni delle elementari.

Voto 8 + cuore generoso.

Capricorno

Amore: tieni a bada i tuoi bollenti spiriti.

Lavoro: Meglio lasciare la cloche dei comandi a chi è più pratico di te.

Fortuna: sei parecchio nervosetto per poterla sfruttare.

Il consiglio del giorno: inizia la settimana con calma zen.

Voto 5 e mezzo ansioso.

Acquario

Amore: pieno di iniziative.

Lavoro: sai creare magia in qualsiasi situazione.

Fortuna: sei bravissimo a sfruttarla al meglio.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un torneo di beach-volley.

Voto 8 e mezzo alla grande.

Pesci

Amore: attaccati con il Bostik.

Lavoro: schiodarvi dalle vostre convinzioni è impossibile.

Fortuna: non ci fate più molto caso.

Il consiglio del giorno: evitate magliette coordinate con il partner .

Voto 7 e mezzo appiccicosi.