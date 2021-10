Green Pass, da oggi scattano le nuove regole sul lavoro: è allarme blocchi e proteste Da oggi, venerdì 15 ottobre, entrano in vigore le nuove regole sul Green Pass che lo rendono obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Ci sono però, secondo le stime, ancora 3,8 milioni i lavoratori senza vaccino che non hanno ancora scaricato la Certificazione Covid e, dopo le proteste e i blocchi annunciati negli ultimi giorni, si temono disordini.

A cura di Annalisa Girardi

Scattano oggi le nuove regole che rendono obbligatorio il Green Pass sul lavoro. Una decisione, quella di estendere l'utilizzo della Certificazione Covid anche ai luoghi di lavoro, presa a metà settembre nel tentativo di spingere ulteriormente a vaccinarsi chi non lo avesse ancora fatto: ad oggi, però, sarebbero circa 3,8 milioni i lavoratori senza vaccino e con le proteste e i blocchi annunciati negli ultimi giorni, si temono disordini.

Al di là dei disagi previsti soprattutto in alcuni settori, dove ci sarebbe un numero di lavoratori non vaccinati tale da creare dei veri e propri stalli di attività in caso di sciopero o altre iniziative, si attendono criticità anche nelle farmacie e nei centri tamponi. Che non sono assolutamente attrezzati, al momento, per garantire il numero di test che servirebbe affinché tutti i lavoratori non vaccinati scarichino il Green Pass.

L'allarme, però, è chiaramente per i disordini che potrebbero crearsi. A cominciare dallo sciopero dei portuali di Trieste, confermato nonostante la commissione di garanzia l'abbia definito illegittimo. Non c'è però solo il caso di Trieste. Proteste e blocchi anti Green Pass sono stati annunciati anche in altri diversi porti del Paese, come quello di Palermo, Genova e Civitavecchia. Ma più in generale, nelle prossime ore si attendono manifestazioni davanti agli "ingressi aziendali" o "presso aeroporti, porti, punti di snodo stradale, autostradale e ferroviari, finalizzati a creare disagi con possibile intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive". Lo afferma una circolare del Dipartimento di Pubblica sicurezza in una circolare a prefetti e questori, a cui si chiede la "massima intensificazione" dei controlli nei prossimi giorni, tenendo d'occhio in particolare soggetti o gruppi "ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico".

Insomma, proteste e disordini oggi sono attesi. Nei giorni scorsi, proprio per evitare blocchi o disagi per tutto il Paese anche alcune forze politiche avevano chiesto al governo di valutare un rinvio delle nuove regole. Ipotesi però esclusa dall'esecutivo. Piuttosto si ragiona come intervenire per abbassare ulteriormente il prezzo dei tamponi. Ma da oggi, venerdì 15 ottobre, il Green Pass diventa obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro. Senza alcuna proroga.