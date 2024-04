video suggerito

Pasquetta finisce male, il fiume cresce e in 11 con neonato rimangono bloccati sull’isolotto: salvati Il gruppo, composto da undici persone e un neonato di pochi mesi, aveva scelto il fiume Tagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio si è accorto che ormai la via di ritorno era sbarrata. Salvati dai vigili del fuoco con un gommone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella che doveva essere una giornata di Pasquetta da trascorrere in compagnia all'aria aperta è finita decisamente male per un gruppo di persone con tanto di neonato di pochi mesi al seguito. A causa del maltempo improvviso e dell'innalzamento del fiume Tagliamento, infatti, sono rimasti bloccati su un isolotto in località Carbona, nel comune di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

Il gruppo, composto da undici persone e un neonato di pochi mesi, aveva scelto il fiume Tagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio si è accorto che ormai la via di ritorno era sbarrata. Il gruppo infatti si era recato sull’isolotto ma non si era accorto dell’innalzamento del livello dell’acqua con conseguente aumento della corrente che ha impedito loro un attraversamento sicuro per tornare indietro. A quel punto non è rimasto che chiamare i soccorsi che sono subito intervenuti sul posto portando tutti in salvo.

L'allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone è arrivata intorno alle 18 e sul posto sono stati inviati subito i pompieri del distaccamento di San Vito al Tagliamento seguiti poi dal nucleo SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) partito dalla sede centrale di Pordenone. I vigili del fuoco, accertato che il gruppo era effettivamente in pericolo, hanno preparato tutta l’attrezzatura per il soccorso e calato in acqua un gommone.

Due pompieri quindi hanno raggiunto l'isolotto dove si trovavano le persone da soccorrere e, dopo essersi sincerati delle condizioni degli 11 giovani e del neonato di circa 8 mesi, hanno allestito una sorta di teleferica tra l'isolotto e la sponda del fiume con una corda e il gommone. Il gruppo quindi è stato trasportato, tre persone alla volta, dalla lingua di terra emersa alla sponda del fiume. Le operazioni di soccorso sono terminate con successo poco prima delle 20 e senza alcun ferito. Per il gruppo solo un po' di spavento e una Pasquetta sicuramente da ricordare.