Picchia la moglie dopo una lite poi cerca di strangolarla nella vasca, lei fugge e lo denuncia: arrestato Un operaio agricolo dell'Alto Oristanese è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie, picchiata dopo una lite e sfuggita a un tentativo di strangolamento nella vasca da bagno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Ha cercato di strangolare la moglie dopo una lite in casa. L'operaio agricolo residente in un paese dell'Alto Oristanese avrebbe cercato di strangolare la consorte mentre era nella vasca da bagno con il cavetto di un caricabatterie. L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio dopo essere stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto reso noto, dopo la lite l'uomo ha picchiato la compagna e poi le ha imposto di riempire la vasca da bagno. Con il cavetto di un caricabatterie, poi, ha cercato di strangolarla. Fortunatamente la vittima è riuscita a scappare e si è rivolta ai carabinieri.

La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano, dove poi sono arrivati poco dopo anche il marito con la figlioletta. L'uomo avrebbe cercato di entrare negli ambulatori, ma è stato fermato dalla vigilanza che gli ha impedito di raggiungere la moglie e gli altri medici che si stavano prendendo cura di lei. Dopo alcune iniziali resistenze, l'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia.

L'operaio agricolo dell'Alto Oristanese è stato poi trasferito in questura e sottoposto ad arresto. Per l'uomo fermato nella serata di ieri si prospetta l'accusa di tentato omicidio, oltre a quella di maltrattamenti, mentre alla donna è stata assegnata una prognosi ospedaliera di trenta giorni.

La vittima ha riportato lesioni varie e sul collo e segni evidenti dell'aggressione. Adesso si trova in una struttura protetta insieme alla sua bambina. Gli agenti della Squadra mobile, diretti dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno predisposto un primo dettagliato rapporto sull'accaduto. Dall'inizio dell'anno in provincia di Oristano la questura ha registrato 34 casi di ammonimento, 12 misure cautelari e 4 arresti per vicende legati a casi di violenza sulle donne.