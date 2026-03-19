Protesta perché non riesce a studiare: rissa tra coinquiline finisce con botte e morsi, tre in ospedale ad Ancona

La furibonda lite è andata in scena nella tarda serata di ieri quando in un appartamento ad Ancona le tre ragazze dalle parole sono passate ai fatti dando vita a una zuffa che ha messo in allarme anche i vicini che hanno chiamato la polizia.

La convivenza tra sconosciuti non è mai facile come ben sanno i tanti studenti fuori sede. Tra incombenze necessarie e modi di vivere diversi, talvolta si finisce per litigare ma quanto accaduto nelle scorse ore in un appartamento di Ancona è andato un po' oltre. La lite tra tre ragazze è sfociata in una furibonda rissa in casa con l'intervento della polizia e tutte e tre sono finite in ospedale con contusioni, ferite ed escoriazioni causate dai colpi inferti.

La vera e propria rissa è andata in scena nella tarda serata di ieri, intorno alle 23 di mercoledì 18 marzo, quando in un appartamento di una cooperativa nei pressi di piazza d'Armi le tre ragazze dalle parole sono passate ai fatti dando vita a una zuffa che ha messo in allarme anche vicini che hanno chiamato la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dalla protesta di una di loro che all'interno dell'appartamento non riusciva a studiare per la confusione e il rumore generato dalle coinquiline. Ben presto però dalle parole si è passate all'insulto e poi alle aggressioni vere e proprie fino a quando qualcuno ha chiamato la polizia facendo intervenire sul posto una pattuglia della squadra volante della Questura di Ancona che ha ristabilito la calma.

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"Una delle tre, che si presentava in stato di agitazione e con alcune ferite riconducibili ad una colluttazione, riferiva che durante la serata si era verificato un diverbio con le altre due coinquiline, scaturito da futili motivi, a seguito del quale aveva subito un’aggressione fisica da parte di entrambe. Queste ultime, raccontavano al contrario di essere state aggredite dalla loro coinquilina senza apparente motivo" spiegano dalla Questura.

Sul luogo dell'accaduto intervenuti quindi anche i soccorsi medici del 118 che hanno poi provveduto a trasportare le tre giovani donne al pronto soccorso per le cure del caso. Nessuna di loro ha riportato ferite gravi. Una è arrivata in ospedale con uno zigomo gonfio e un'altra per un problema ad un gomito. Ferite leggermente più serie per una ventottenne che ha riportato alcune lesioni al volto ma anche un'unghia di un dito presumibilmente strappata a morsi.