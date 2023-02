Prosciutto cotto ritirato dai supermercati per rischio allergeni, il Ministero: “Non mangiatelo” Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di prosciutto cotto scelto a marchio Freschi per Te venduti da Aldi, per la presenza di soia non dichiarata in etichetta emersa nel corso di analisi di autocontrollo.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Richiamato un singolo lotto del Prosciutto cotto di ‘Freschi per te' a causa di un rischio allergeni. La nuova allerta alimentare è stata pubblicata, come sempre, sul sito ufficiale del Ministero della Salute, e ancora prima sul sito di Aldi.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Prosciutto cotto scelto 500g, mentre il marchio del prodotto è ‘Freschi per te'. Nell’avviso di richiamo il marchio di identificazione dello stabilimento produttore è IT 679L CE. Sede dello stabilimento è Via Capuana 44, 20825 Barlassina, nella provincia di Monza e della Brianza. Il nome del produttore è Motta S.R.L.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L225049. L’avviso di richiamo non indica la data di scadenza o termine di conservazione del numero di lotto in questione, ma specifica che il lotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 14 febbraio 2023, giorno in cui la vendita è stata tempestivamente bloccata.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente per la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta.

Il prodotto quindi non deve essere consumato da soggetti allergici alla soia e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.