Problemi alle linee ferroviarie Pescara-Bari e AV Torino-Milano: ritardi di oltre un’ora per i Frecciarossa

Giornata difficile per chi doveva viaggiare in treno alla vigilia di Natale tra cancellazioni e ritardi su diverse linee da nord a sud. Ritardi e problemi gravi infatti sono stati segnalati su diverse linee ferroviarie sia convenzionali che alta velocità. Sulla linea Adriatica Pescara – Bari treni fortemente rallentati dal pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre, a causa di un conveniente tecnico alla liena elettrica segnalato tra San Severo e Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Guasti sulla linea Alta velocità Torino – Milano ma anche nel nodo di Napoli.

Come segnalano Rfi e Trenitalia, il guasto sulla linea Adriatica è stato segnalato poco prima delle 16 con la circolazione dei treni che è stata rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nel Foggiano. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanao fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e con il treno Itercity 605 Milano Centrale – Lecce che ha accumulato un ritardo di oltre un'ora. Il posto stanno ancora operando i tecnici di rete ferroviaria italiana ma si registrano anche variazioni e cancellazioni di convogli.

Nelle stesse ore problemi alla circolazione anche sulla linea Alta velocità Torino – Milano anche qui a causa di un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Alice Castello, in provincia di Vercelli. In questo caso il guasto è stato segnalato intorno alle 15:20 con intervento immediato dei tecnici di RFI. I treni Alta Velocità intanto sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e con il Frecciarossa Fr 9584 da Reggio Calabria Centrale e Torino Porta Nuova che ha accumulato un ritardo di oltre un'ora. La circolazione è in graduale ripresa solo dalle 18:30 con ritardi accomunati su tutta la linea.

Sempre nel pomeriggio del 24 dicembre un conveniente tecnico alla linea nei pressi di Casoria ha fortemente rallentato tutta la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Il guasto, segnalato intorno alle 14:25, è stato risolto intorno alle 17 quando la circolazione è tornata regolare. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti e con alcuni Frecciarossa che hanno accumulato un ritardo ancora superiore.