Primark apre al Centro Sicilia di Catania, in centinaia in fila: ressa e lunghe code L’inaugurazione del primo negozio Primark dell’Isola e del sud Italia ha scatenato polemiche per la folla di centinaia di persone in coda per entrare.

A cura di Antonio Palma

Lunghe code di persone in attesa e vera e propria ressa al momento di entrare con inevitabili affollamenti e spintoni nonostante i tentativi di disciplinare la folla da parte degli addetti, è quanto andato in scena al Centro commerciale Sicilia di Catania per l’inaugurazione del primo negozio Primark dell’Isola e del sud Italia. L’apertura, molto attesa, è avvenuta mercoledì mattina quando fin dalle prime ore nel centro commerciale catanese di Misterbianco sono giunte centinaia di persone e si sono formate inevitabilmente code. Proprio per evitare resse, gli organizzatori avevano preventivamente stabilito alcune regole per la sicurezza come ticket da ritirare presso i desk dedicati con ordine d’accesso ma gli addetti hanno comunque faticato non poco per tenere a bada i clienti.

Tutti si sono messi in fila dotati di mascherine come previsto ma inevitabilmente erano appiccicati l’uno all’altro e non sono mancante le polemiche per la situazione. Le immagini pubblicate sui social network infatti hanno scatenato un dibattito anche acceso con critiche da parte di chi segnala come in una situazione con contagi covid in crescita simili eventi vadano evitati perché creano inevitabilmente affollamento e assembramenti al chiuso.

La catena di negozi irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento low cost dal suo canto assicura di aver fatto rispettare tutte le regole con misure straordinarie e addetti assunti per l’occasione. Primark ci tiene a precisare in una nota che all’interno del nuovo negozio di Catania inoltre sono implementate nuove misure di sicurezza con l’obiettivo di salvaguardare la salute e il benessere di dipendenti e clienti, tra cui un rigoroso protocollo di distanziamento sociale, schermi in perspex nell’area casse e un’intensificazione delle operazioni di pulizia e disinfezione del punto vendita.