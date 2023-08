Previsioni traffico autostrade 18, 19 e 20 agosto: le giornate da bollino rosso e giallo Weekend intenso per la circolazione sulle autostrade italiane: il 18, 19 e 20 agosto 2023 è atteso traffico intenso e da bollino rosso in direzione dei luoghi di vacanza, ma anche e soprattutto per chi rientra dopo le ferie.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un weekend da bollino rosso per il traffico autostradale quello che attende gli italiani per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto 2023. Come si evince dal Piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo di quest'anno, il fine settimana che sta per arrivare sarà tra quelli più intensi per la circolazione sulle autostrade italiane con traffico critico, code e incolonnamenti attesi e segnalati sia dalla polizia stradale che da Autostrade per l’Italia.

Questo weekend infatti arriva nella settimana di Ferragosto in cui per molti sono cominciate le vacanze estive, ma per altri le ferie stanno per terminare: così esodo e contr esodo si incroceranno creando giorni da bollino rosso per chi deve viaggiare in auto.

Come già visto in passato, le autostrade più frequentate saranno le direttrici di collegamento tra Nord e Sud, quindi la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, per il traffico che potrebbe essere più complicato del solito. Per viaggiare informati è sempre possibile consultare il sito di Autostrade oltre che i percorsi alternativi.

Previsioni traffico venerdì 18 agosto: bollino giallo per l'esodo estivo

Per venerdì 18 agosto è Autostrade per l'Italia evidenzia come gli italiani si muoveranno in maniera importante specialmente nel pomeriggio: bollino giallo sia per quanto riguarda chi parte sia per quanto riguarda chi rientra (verde invece al mattino e alla sera)

Naturalmente le situazioni più complicate sul fronte del traffico sono attese in direzione dei luoghi di villeggiatura e di mare.

Traffico sabato 19 agosto: code da bollino rosso sia per chi parte sia per chi rientra

Per sabato 19 agosto è previsto bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio sulle autostrade italiane sulle direttrici verso sud e in uscita dalle grandi città.

È il giorno in cui è atteso il grosso degli spostamenti verso il mare, ma anche per chi termina le ferie e ritorna a casa: bollino rosso sia al mattino sia al pomeriggio in ottica di controesodo. Verde invece la sera.

Previsioni traffico domenica 20 agosto: giornata da bollino rosso

Anche per la giornata di domenica 20 agosto è previsto traffico intenso sulle autostrade, specialmente per i rientri. Il piano Viabilità valuta bollino giallo al mattino per chi parte, rosso sia per la mattina sia per pomeriggio dalle località turistiche verso le città.

A che ora partire per evitare il traffico: i consigli

Quando partire per non trovare traffico? La polizia stradale consiglia anzitutto di informarsi sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo prima di mettersi in viaggio.

Bisognerebbe farlo sicuramente quando è atteso meno traffico. Dunque il consiglio, a chi può farlo, è di partire quando le previsioni indicano bollino verde e cioè di sera. In casi estremi si possono poi usare i percorsi alternativi.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia.

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.